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Почему в Польше нельзя брать в гости еду 

Мира Маркина 5 часов назад
Почему в Польше нельзя брать в гости еду
Фото: depositphotos.com
Многие люди уверены, что менталитет россиян и жителей Восточной Европы во многом схож. Действительно, у русских куда больше общего с европейцами, чем с уроженцами Азии. Однако, даже несмотря на это, есть ряд особенностей жителей Европы, которые русскому человеку не понять. Подробнее об одном из них — в материале "Рамблера".
В России считается дурным тоном прийти в гости с пустыми руками. Бутылка шампанского, торт, букет цветов или сладости детям хозяев — небольшой презент принимающей стороне необходим в качестве благодарности за приглашение. Однако, если вы окажетесь в Польше, и местные пригласят вас к себе домой, об этой мере приличия стоит забыть.
Дело в том, что поляки расценивают подобный жест не как проявление хороших манер, а как… оскорбление. В лучшем случае гость, который принес с собой еду или напиток, обескуражит их. В худшем — они решат, что гость считает семью бедной и думает, что у них нет возможности самостоятельно накрыть стол.
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