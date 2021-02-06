Почему в Польше нельзя брать в гости еду 

Многие люди уверены, что менталитет россиян и жителей Восточной Европы во многом схож. Действительно, у русских куда больше общего с европейцами, чем с уроженцами Азии. Однако, даже несмотря на это, есть ряд особенностей жителей Европы, которые русскому человеку не понять. Подробнее об одном из них — в материале "Рамблера".

В России считается дурным тоном прийти в гости с пустыми руками. Бутылка шампанского, торт, букет цветов или сладости детям хозяев — небольшой презент принимающей стороне необходим в качестве благодарности за приглашение. Однако, если вы окажетесь в Польше, и местные пригласят вас к себе домой, об этой мере приличия стоит забыть.

Дело в том, что поляки расценивают подобный жест не как проявление хороших манер, а как… оскорбление. В лучшем случае гость, который принес с собой еду или напиток, обескуражит их. В худшем — они решат, что гость считает семью бедной и думает, что у них нет возможности самостоятельно накрыть стол.