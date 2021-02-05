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Россиянка нестандартно отдохнула в Турции и поделилась впечатлениями 

Lenta.ru 2 часа назад
Россиянка нестандартно отдохнула в Турции и поделилась впечатлениями
Фото: Lenta.ru
Российская туристка отказалась от привычного отдыха по системе «все включено» и отправилась в Турцию, чтобы совершить пеший поход по Карийской тропе. Своими впечатлениями о нестандартном отпуске она поделилась с блогом «Тонкости туризма» на портале «Яндекс. Дзен».
Путешественница уточнила, что маршрут, который она выбрала для похода — из города Датча в Каракей, — крайне прост и для его преодоления не требуется никаких специальных навыков.
В общей сложности за шесть дней путешествия россиянка преодолела более 70 километров и провела в пути около 45 часов. За это время ей удалось увидеть такие достопримечательности, как Грот скалолазов, Поросячья бухта, руины города Книд, залив Мурдала, долина Мерсинджик.
Отдыхающая отметила, что останавливалась преимущественно в палатке, изредка обращаясь к «благам цивилизации». При этом дорогу сопровождали живописные виды, сосновые джунгли и небольшие наборы высоты. В отеле она останавливалась лишь в первый и последний дни отпуска.

«Я человек опытный, поэтому решилась отправиться в поход одна, новичкам лучше отправляться группой или с проводником. Из минусов путешествия одной — некому сфотографировать вас на фоне этой красоты»,

— отметила автор материала. Она также посоветовала всем желающим отправиться в подобный поход составлять предварительный маршрут заранее.
29 января россиянка, поехавшая зимовать в Аланью, сравнила жизнь в Турции и России и назвала преимущества родины. В первую очередь она посетовала на то, что жители Турции намного больше курят и «дымят повсюду», в то время как в России действует запрет на курение в общественных местах.
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