Россиянка нестандартно отдохнула в Турции и поделилась впечатлениями 

Российская туристка отказалась от привычного отдыха по системе «все включено» и отправилась в Турцию, чтобы совершить пеший поход по Карийской тропе. Своими впечатлениями о нестандартном отпуске она поделилась с блогом «Тонкости туризма» на портале «Яндекс. Дзен»

Путешественница уточнила, что маршрут, который она выбрала для похода — из города Датча в Каракей, — крайне прост и для его преодоления не требуется никаких специальных навыков.

В общей сложности за шесть дней путешествия россиянка преодолела более 70 километров и провела в пути около 45 часов. За это время ей удалось увидеть такие достопримечательности, как Грот скалолазов, Поросячья бухта, руины города Книд, залив Мурдала, долина Мерсинджик.

Отдыхающая отметила, что останавливалась преимущественно в палатке, изредка обращаясь к «благам цивилизации». При этом дорогу сопровождали живописные виды, сосновые джунгли и небольшие наборы высоты. В отеле она останавливалась лишь в первый и последний дни отпуска.

«Я человек опытный, поэтому решилась отправиться в поход одна, новичкам лучше отправляться группой или с проводником. Из минусов путешествия одной — некому сфотографировать вас на фоне этой красоты»,

— отметила автор материала. Она также посоветовала всем желающим отправиться в подобный поход составлять предварительный маршрут заранее.