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Тысячи разгневанных долгим ожиданием пассажиров устроили «хаос» в аэропорту 

Lenta.ru 3 часа назад
Тысячи разгневанных ожиданием пассажиров устроили «хаос» в Хитроу
Фото: Pia Josephson / Reuters
В британском аэропорту Хитроу после долго ожидания в очереди на паспортный контроль пассажиры разгневались и устроили «хаос» несмотря на предупреждения работников службы безопасности. Об этом пишет Daily Mail.
Как сообщает издание, после введения запрета на прямое авиасообщение между королевством и ОАЭ тысячи британцев поспешили вернуться домой до вступления ограничений в силу. Из-за повышенной нагрузки авиагавани на нескольких постах проверки документов оборудование вышло из строя.
В результате после приземления очередного стыковочного рейса из Дубая в Лондон образовалась многочасовая очередь. Некоторым туристам удалось пересечь установленные ограждения, после чего они были задержаны офицерами пограничной службы.
По словам 34-летнего Аднана Разы (Adnan Raza), по прилете он провел в аэропорту около двух часов, прежде чем смог уехать домой. «Абсолютно никакой социальной дистанции, это смешно. Позади меня закрыли несколько пунктов, и начался небольшой "хаос", люди начали перелезать через ограждения. А потом драка… Но охрана уладила ситуацию», — добавил турист.

«Из-за глобальной пандемии каждый путешественник подлежит усиленному контролю в аэропортах Великобритании», — так прокомментировала ситуацию представитель пограничной службы Эмма Мур (Emma Moore).

Она напомнила, что каждый аэропорт несет ответственность за соблюдение мер борьбы с распространением COVID-19.
В ответ на это заявление сотрудник аэропорта Хитроу заметил, что в прошлом году администрация авиагавани уже заявляла о несоблюдении пограничной службой стандарта на 45-минутную очередь по контролю паспортов. Никаких шагов по исправлению ситуации принято не было. «Неразумно, чтобы в каком-либо аэропорту было место для задержания прибывающих пассажиров на срок до трех часов», — добавил он.
2 февраля сообщалось, что власти Дубая ввели новые ограничения на работу общественных мест из-за большого потока британских туристов в прошлом году. Ужесточились правила работы кинотеатров, отелей и торговых центров, рестораны и кафе теперь работают до часу ночи, пабы и бары закрыты. Данные меры также спровоцировали обратную волну туристов в Великобританию.
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