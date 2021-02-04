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Популярные пляжи Бали превратились в мусорные свалки 

Lenta.ru 1 час назад
Популярные пляжи Бали превратились в мусорные свалки
Фото: Lenta.ru
Популярные среди туристов пляжи индонезийского острова Бали опустели из-за пандемии коронавируса и превратились в мусорные свалки. Об этом пишет Daily Mail.
Согласно информации издания, ежедневно из прибрежных зон знаменитых курортов Кута и Джимбаран вывозят от 30 до 60 тонн отходов — пустых бутылок, полиэтиленовых пакетов, пластиковых стаканчиков, выброшенной обуви и одежды. Причем, как правило, в период с декабря по март ситуацию усугубляют сезонные ветры и дожди, смывающие мусор в море.
Как отмечают местные жители, в текущем сезоне проблема стала особенно острой из-за резкого снижения потока туристов и возникшего на этом фоне кризиса, в том числе нехватки кадров.

«Мы очень много работаем, чтобы очистить пляжи, однако мусор продолжает скапливаться. Каждый день для этого мы используем весь наш персонал, а также всю технику и транспорт», — рассказал представитель местного агентства по охране окружающей среды Ваян Пуджа (Wayan Puja).

4 декабря прошлого года сообщалось, что массовый голод, охвативший восточные территории индонезийского острова Бали, начал усиливаться из-за пандемии коронавируса. Ввиду резкого снижения туристического потока в регион, обусловленного ограничительными мерами на фоне COVID-19 и обеднения, проблема недоедания в настоящий момент также распространилась на отдельные городские районы.
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