Популярные пляжи Бали превратились в мусорные свалки 

Популярные среди туристов пляжи индонезийского острова Бали опустели из-за пандемии коронавируса и превратились в мусорные свалки. Об этом пишет Daily Mail.

Согласно информации издания, ежедневно из прибрежных зон знаменитых курортов Кута и Джимбаран вывозят от 30 до 60 тонн отходов — пустых бутылок, полиэтиленовых пакетов, пластиковых стаканчиков, выброшенной обуви и одежды. Причем, как правило, в период с декабря по март ситуацию усугубляют сезонные ветры и дожди, смывающие мусор в море.

Как отмечают местные жители, в текущем сезоне проблема стала особенно острой из-за резкого снижения потока туристов и возникшего на этом фоне кризиса, в том числе нехватки кадров.

«Мы очень много работаем, чтобы очистить пляжи, однако мусор продолжает скапливаться. Каждый день для этого мы используем весь наш персонал, а также всю технику и транспорт», — рассказал представитель местного агентства по охране окружающей среды Ваян Пуджа (Wayan Puja).