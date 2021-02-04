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Пара россиян пыталась проникнуть в самолет по паспортам несуществующей страны 

Lenta.ru 2 часа назад
Россияне пыталась сесть в самолет по паспортам СССР
Фото: Lenta.ru
Сотрудники правоохранительных органов задержали российскую пару, которая пыталась проникнуть в самолет и осуществить перелет по паспортам несуществующей страны. Об этом пишет издание Baza в Telegram-канале.
Инцидент произошел в московском аэропорту Внуково. Мужчина и женщина, купившие билеты через интернет, прибыли на стойку регистрации на рейс до Астрахани и предъявили документы, а именно паспорта граждан СССР.
Позже сотрудники авиагавани были вынуждены вызвать полицейских, так как пассажиры начали скандалить и требовали посадить их в самолет либо компенсировать сорванную поездку и предоставить жилье и питание.
В результате представители правоохранительных органов обнаружили у путешественников действующие российские паспорта. «Почему они ими не пользуются — большая загадка», — говорится в сообщении. На место также была приглашена бригада санитаров, однако они не увидели необходимости в оказании какой-либо помощи паре, и впоследствии ее все же отпустили.
2 июня прошлого года сообщалось, что россиянин, летевший из Калининграда в Москву, устроил дебош на борту самолета и стал фигурантом уголовного дела. По версии следствия, пьяный 49-летний пассажир закурил сигарету во время полета. Командир экипажа вызвал полицию в аэропорт Шереметьево, прибывшие сотрудники стали составлять протокол, и мужчина начал их оскорблять. После этого он разорвал свой паспорт.
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Новости путешествий , Международный аэропорт Внуково , Аэропорт Шереметьево , МВД
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