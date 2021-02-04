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«Такого раньше не было»: в Абхазию ежедневно въезжают до 100 автобусов 

TourDom и ещё 2 3 часа назад
«Такого раньше не было»: в Абхазию ежедневно въезжают до 100 автобусов
Фото: tourdom.ru
«Абхазия планирует принять не менее 1 млн 100 тысяч туристов из России в сезоне 2021 года», — сообщил TourDom.ru министр туризма республики Теймураз Хишба. По его словам, именно такое количество гостей отдохнуло в «доковидном» 2019-м.
Летний сезон в Абхазии откроется в этом году, как обычно, на майских праздниках, но уже сейчас заметен высокий интерес к отдыху.

«Знаковые места, достопримечательности, такие как Рицинский национальный парк, Новоафонская пещера, посещаются очень активно. Большое количество граждан России приезжают из Краснодарского края, а туда они попадают из всех регионов. У нас сейчас бывают дни, когда со стороны России границу пересекают 50 или даже 100 автобусов с экскурсантами. Такого раньше не было», — рассказал Теймураз Хишба.

Интерес к отдыху в республике подтвердили представители туротрасли Абхазии. По их информации, отели уже получают бронирования на весну и лето. Готовятся к сезону и российские туроператоры. Как ранее сообщал TourDom.ru, один из основателей Библио-Глобуса Александр Туголуков инвестирует строительство туристического комплекса на 600 мест на востоке республики.
Эксперты Национального туроператора АЛЕАН, в свою очередь, поясняют, что спрос на отдых в Абхазии будет поддерживаться благодаря более привлекательным, в сравнении с Краснодарским краем, ценам. Например, двухнедельное проживание в пансионате «Солнечный» в мае обойдется в 33 600 руб. на двоих, а в июле — в 39 200.
О ценах упомянул и Теймураз Хишба: по его словам, отельеры Абхазии воздержались от их повышения.
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