Россияне массово поедут в Крым в феврале и марте 

Ассоциации туроператоров России (АТОР) . Прирост бронирований поездок на полуостров Крым в феврале и марте составил 50 процентов по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году. О том, что россияне массово выбрали одно место для отпуска внутри страны, сообщается на сайте

Так, по данным компании АЛЕАН, лидером продаж в первый месяц 2021 года стал санаторно-курортный отдых в Крыму. Эксперты связывают это не только с низкими ценами, но также с тем, что люди начали больше интересоваться реабилитацией в здравницах после коронавируса.

Доля таких заявок, согласно подсчетам аналитиков, в общем объеме бронирований, совершенных в январе, составила около 40 процентов. Кроме того, специалисты заверили, что с точки зрения стоимости путешествия февраль и март считаются одними из самых выгодных месяцев.