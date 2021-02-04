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Россияне массово поедут в Крым в феврале и марте 

Lenta.ru и ещё 1 4 февраля 2021
Россияне массово поедут в Крым в феврале и марте
Фото: Lenta.ru
Прирост бронирований поездок на полуостров Крым в феврале и марте составил 50 процентов по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году. О том, что россияне массово выбрали одно место для отпуска внутри страны, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) .
Так, по данным компании АЛЕАН, лидером продаж в первый месяц 2021 года стал санаторно-курортный отдых в Крыму. Эксперты связывают это не только с низкими ценами, но также с тем, что люди начали больше интересоваться реабилитацией в здравницах после коронавируса.
Доля таких заявок, согласно подсчетам аналитиков, в общем объеме бронирований, совершенных в январе, составила около 40 процентов. Кроме того, специалисты заверили, что с точки зрения стоимости путешествия февраль и март считаются одними из самых выгодных месяцев.
Скидки сейчас доходят до 30-35 процентов от базовых цен отелей и санаториев. «В этом году впервые мы видим картину, когда популярности в межсезонье прибавилось не только у "визитной карточки" Крыма — южного берега (Ялта, Алушта)», — поделился представитель АЛЕАН Илья Ильин, отметив, что спросом также пользуются курорты западного побережья, в том числе Евпатория и Саки.
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Новости путешествий , Илья Ильин
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