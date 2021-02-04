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Мальдивы заполнили туристы из стран бывшего СССР 

Lenta.ru и ещё 4 4 февраля 2021
Мальдивы заполнили туристы из стран бывшего СССР
Фото: Lenta.ru
Туристы из стран бывшего СССР массово заполнили Мальдивские острова, которые называют любимым курортом богатых путешественников. Об этом сообщается на портале Ассоциации туроператоров России.
Согласно данным местного министерства туризма, в январе текущего года совокупные прибытия из трех стран постсоветского пространства — России, Украины и Казахстана, — сформировали 35,4 процента всего иностранного турпотока. Таким образом, каждый третий приезжий оказался из бывших советских республик.
При этом ведущей по числу туристов за последний месяц, как и в конце прошлого года, стала Россия — оттуда прибыли более 20 тысяч человек. Также в пятерке лидеров оказалась Индия (19,1 тысячи туристов), Украина (7,2), Казахстан (4,4) и Румыния (3,9).
Отмечается, что список ключевых для Мальдив въездных туристических рынков кардинально изменился на фоне пандемии коронавируса. Годом ранее таковыми считались Китай, Италия, Индия, Россия и Великобритания.
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