Мальдивы заполнили туристы из стран бывшего СССР 

Ассоциации туроператоров России. Туристы из стран бывшего СССР массово заполнили Мальдивские острова, которые называют любимым курортом богатых путешественников. Об этом сообщается на портале

Согласно данным местного министерства туризма, в январе текущего года совокупные прибытия из трех стран постсоветского пространства — России, Украины и Казахстана, — сформировали 35,4 процента всего иностранного турпотока. Таким образом, каждый третий приезжий оказался из бывших советских республик.

При этом ведущей по числу туристов за последний месяц, как и в конце прошлого года, стала Россия — оттуда прибыли более 20 тысяч человек. Также в пятерке лидеров оказалась Индия (19,1 тысячи туристов), Украина (7,2), Казахстан (4,4) и Румыния (3,9).

Отмечается, что список ключевых для Мальдив въездных туристических рынков кардинально изменился на фоне пандемии коронавируса. Годом ранее таковыми считались Китай, Италия, Индия, Россия и Великобритания.