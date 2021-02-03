Россиянка выяснила у турок суть прозвища «Наташа» для славянок

Российская туристка, побывавшая в Турции, выяснила у местных жителей суть популярного среди них прозвища «Наташа», которое они используют в отношении девушек славянской внешности. Своими наблюдениями она поделилась в блоге на платформе «Яндекс. Дзен»

Путешественница, которую зовут Наташа, уточнила, что сначала посетила побережье Черного моря и Анкару, где соотечественники бывают редко, а затем отправилась на зимовку в Анталью — самый «русский» регион страны, где и столкнулась с тем, ее имя стало для местных нарицательным.

Так, один из мужчин ответил, что туркам нравится это имя, так как его, в отличие от многих других русских имен, легко произносить — оно «звучит как музыка».

«Дома я погулила, и действительно, в турецком языке есть определенные нюансы сочетания гласных и согласных, и русские имена часто для турков труднопроизносимые», — заметила автор поста.

В свою очередь другая россиянка Наташа, переехавшая в Турцию пару десятков лет назад, заявила, что «пик моды» на «Наташ» уже прошел и теперь она редко слышит соответствующие шутки в свой адрес. «Когда в 90-е сюда ехали девчонки, это имя лучше всего запомнилось, и турки стали его использовать, кричать девчонкам, с которыми хотят познакомиться, вдруг угадают», — рассказала женщина.

При этом ее муж-турок признался, что некоторое время назад на местных курортах было много туристок из России с этим именем, и его стали использовать для обозначения русских девушек в целом. Сам мужчина заметил, что уже давно ассоциирует «Наташу» только со своей русской женой.