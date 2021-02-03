Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли Смотреть в Okko ⟶

Россиянка выяснила у жителей Турции суть прозвища «Наташа» для славянок 

Lenta.ru 5 часов назад
Россиянка выяснила у турок суть прозвища «Наташа» для славянок
Фото: Lenta.ru
Российская туристка, побывавшая в Турции, выяснила у местных жителей суть популярного среди них прозвища «Наташа», которое они используют в отношении девушек славянской внешности. Своими наблюдениями она поделилась в блоге на платформе «Яндекс. Дзен».
Путешественница, которую зовут Наташа, уточнила, что сначала посетила побережье Черного моря и Анкару, где соотечественники бывают редко, а затем отправилась на зимовку в Анталью — самый «русский» регион страны, где и столкнулась с тем, ее имя стало для местных нарицательным.
Так, один из мужчин ответил, что туркам нравится это имя, так как его, в отличие от многих других русских имен, легко произносить — оно «звучит как музыка».

«Дома я погулила, и действительно, в турецком языке есть определенные нюансы сочетания гласных и согласных, и русские имена часто для турков труднопроизносимые», — заметила автор поста.

В свою очередь другая россиянка Наташа, переехавшая в Турцию пару десятков лет назад, заявила, что «пик моды» на «Наташ» уже прошел и теперь она редко слышит соответствующие шутки в свой адрес. «Когда в 90-е сюда ехали девчонки, это имя лучше всего запомнилось, и турки стали его использовать, кричать девчонкам, с которыми хотят познакомиться, вдруг угадают», — рассказала женщина.
При этом ее муж-турок признался, что некоторое время назад на местных курортах было много туристок из России с этим именем, и его стали использовать для обозначения русских девушек в целом. Сам мужчина заметил, что уже давно ассоциирует «Наташу» только со своей русской женой.
11 января сообщалось, что российская туристка, временно переехавшая в Турцию, раскрыла способы избежать сравнений с «Наташами» при отдыхе в стране. Так, по словам путешественницы, в первую очередь турки называют россиянок указанным словом из-за внешнего вида, а именно — одежды. Она порекомендовала девушкам не загорать топлес возле бассейна и не носить мини-юбки или топы с глубоким декольте за пределами туристической зоны.
Видео дня. Как выглядят самые страшные и необычные мосты
Последние новости
Украинская оппозиция начнет процедуру импичмента Зеленского Украинская оппозиция начнет процедуру импичмента Зеленского Россия объявила о возобновлении железнодорожного сообщения с Белоруссией Россия объявила о возобновлении железнодорожного сообщения с Белоруссией Завершено следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Завершено следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Комментарии 1
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Места на планете с самым экстремальным климатом
10:19
Места на планете с самым экстремальным климатом
Заграница
Как выглядят самые страшные и необычные мосты
07:14
Как выглядят самые страшные и необычные мосты
Заграница
Что нужно знать туристам о древних обычаях Индии
09:43
Что нужно знать туристам о древних обычаях Индии
Заграница
Туристка засняла «кисель» из медуз в зимнем Крыму
00:49
Туристка засняла «кисель» из медуз в зимнем Крыму
Отдых в России
Что будет, если в двигатель самолета попадет птица
04:23
Что будет, если в двигатель самолета попадет птица
Лайфхаки
Эвакуация лыжников в Красной поляне попала на видео
00:54
Эвакуация лыжников в Красной поляне попала на видео
Отдых в России
Что происходит на островах, на которых помещается один дом
11:13
Что происходит на островах, на которых помещается один дом
Заграница
Россияне скупают туры в Занзибар и Дубай. Что там происходит
09:40
Россияне скупают туры в Занзибар и Дубай. Что там происходит
Заграница
Древние места, которые были открыты недавно
10:19
Древние места, которые были открыты недавно
Заграница
Почему самолеты не летают над Тибетом
12:36
Почему самолеты не летают над Тибетом
Заграница
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение