В Крыму привили от коронавируса более 10 тыс. человек 

Более 10 тыс. жителей Крыма привиты от коронавируса, сейчас в регионе вакцинируют около 1 000 человек ежедневно, сообщила в среду на совещании оперативного штаба региона зампредседателя правительства — министр труда и социальной защиты республики Елена Романовская

"В республику поступило 30,5 тыс. доз вакцины. По 1 000 человек в день мы вакцинируем. На сегодняшний день уже провакцинированы более 10 000 крымчан. Уже начата вакцинация и по коллективам, сегодня вакцинируются 150 человек с завода "Фиолент", 100 сотрудников нашего аэропорта центрального", — сказала она.

Вице-премьер рассказала, что в части поликлиник республики очередь на прививку расписана до мая, записались 12 тыс. человек. В регионе в наличии 22 тыс. доз, идут переговоры с производителями о поставках новых партий.

"В любом случае приоритет составляют медицинские работники, работники школ, учреждений образования, дошкольных учреждений, социальные работники. И четвертая категория, по которой в пятницу поручено Минздравом поставить приоритет, это граждане [в возрасте] 65 плюс", — добавила Романовская.

В пресс-службе аэропорта Симферополя уточнили, что вакцинация "для удобства персонала проходит в специальном помещении в пассажирском терминале, куда доставлена вакцина "Гам-ковид-вак" ("Спутник V") и все необходимое оборудование". Вакцинацию проводит выездная бригада медиков, записаться на прививку может любой желающий из числа сотрудников.

С весны 2020 года в аэропорту ведется потоковая термометрия персонала и всех пассажиров как в зоне прилета, так и при входе в терминал. Санитарная уборка помещений в терминале проводится каждые два часа в усиленном режиме с применением дезинфицирующих средств. В аэропорту действует масочный режим.

"В аэропорту Симферополь большое внимание уделяется безопасности как пассажиров, так и сотрудников. Задействованный в операционных процессах персонал аэропорта ежедневно контактируют с большим количеством людей. Поэтому для нас было важными предоставить возможность сотрудникам как можно быстрее пройти вакцинацию. Благодарны Министерству здравоохранения Республики Крым за оперативное реагирование на нашу просьбу о проведении вакцинации и направлении выездной бригады", — цитирует пресс-служба аэропорта его генерального директора Евгения Плаксина

О вакцинации

С начала пандемии в республике выявили около 33 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. Первая партия из 500 доз вакцины от коронавируса "Спутник V" поступила в Крым 8 декабря. 18 января власти республики объявили о начале массовой вакцинации. В феврале они намерены вакцинировать от коронавируса около 80 тыс. жителей полуострова.