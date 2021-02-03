Стюардесса объяснила смысл фразы «мертвая голова» для экипажа

Стюардесса украинской бюджетной авиакомпании SkyUp Airlines объяснила смысл фразы из специального языка бортпроводников, используемого членами экипажа для переговоров на борту. Соответствующей информацией она поделилась на странице в Instagram

Речь идет о термине deadhead, который дословно переводится как «мертвая голова» или «глупец», а в действительности обозначает сотрудника авиалиний, который летит по нуждам организации, но при этом не выполняет своих прямых обязанностей и занимает место среди пассажиров.

Автор поста отметила, что нередко «дедхеды» могут осуществлять такие перелеты, будучи одетыми в униформу, в результате чего окружающие их в салоне лайнера путешественники недоумевают.

«Если вы видите, что бортпроводник сидит на пассажирском сиденье, пьет чай и читает книгу, то не думайте, что он совсем разленился. Он просто дедхед на этом рейсе!»

— подчеркнула она и добавила, что требования к внешнему виду в таких случаях зависят от правил перевозчиков и аэропортов.

Блогерша также уточнила, что, к примеру, если члены летных составов внезапно заболевают в ходе командировки, они, как правило, сообщают о произошедшем руководству — оно, в свою очередь, отправляет следующим же рейсом им замену, а больных возвращает обратно именно «дедхедами».