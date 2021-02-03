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Стюардесса объяснила смысл фразы «мертвая голова» на борту для экипажа 

Lenta.ru 1 час назад
Стюардесса объяснила смысл фразы «мертвая голова» для экипажа
Фото: Lenta.ru
Стюардесса украинской бюджетной авиакомпании SkyUp Airlines объяснила смысл фразы из специального языка бортпроводников, используемого членами экипажа для переговоров на борту. Соответствующей информацией она поделилась на странице в Instagram.
Речь идет о термине deadhead, который дословно переводится как «мертвая голова» или «глупец», а в действительности обозначает сотрудника авиалиний, который летит по нуждам организации, но при этом не выполняет своих прямых обязанностей и занимает место среди пассажиров.
Автор поста отметила, что нередко «дедхеды» могут осуществлять такие перелеты, будучи одетыми в униформу, в результате чего окружающие их в салоне лайнера путешественники недоумевают.

«Если вы видите, что бортпроводник сидит на пассажирском сиденье, пьет чай и читает книгу, то не думайте, что он совсем разленился. Он просто дедхед на этом рейсе!»

— подчеркнула она и добавила, что требования к внешнему виду в таких случаях зависят от правил перевозчиков и аэропортов.
Блогерша также уточнила, что, к примеру, если члены летных составов внезапно заболевают в ходе командировки, они, как правило, сообщают о произошедшем руководству — оно, в свою очередь, отправляет следующим же рейсом им замену, а больных возвращает обратно именно «дедхедами».
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