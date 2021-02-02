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Загадочные места России, где охотятся на призраков 

Мира Маркина 1 час назад
Загадочные места России, где охотятся на призраков
Фото: wikipedia.org
Пока одни люди скептически относятся к пресловутому потустороннему миру, другие за версту обходят стороной места, которые, по заверениям многих, населяют призраки. В одной России подобных точек не счесть. Подробнее о них — в материале "Рамблера".

Аркаим, Челябинская область

wikipedia.org
Город-крепость Аркаим, который также именуют русским Стоунхенджем, был возведен 4 тысячи лет назад. Однако по сей день историки и археологи не выяснили, кто именно построил его. Известно лишь, что люди бежали из этих мест, предварительно спалив город дотла. По заверениям местных жителей, с тех пор здесь обитают привидения. Однажды девушку-археолога в центр Аркаима позвал голос. Она пошла за ним в одиночестве, а вернувшись, рыдала навзрыд и говорила, что общалась с древними жителями Аркаима.

Деревня Окунево, Омская область

На первый взгляд поселение ничем не отличается от обычных русских деревень. Но однажды местные дети увидели в Окунево хоровод девушек в традиционных славянских сарафанах, а над ними — полупрозрачные фигуры женщин в молитвенных позах. Позже в 1940-х деревенская учительница рассказывала, как видела в воздухе упряжку коней с золотыми гривами. По сей день жители продолжают наблюдать в Окунево светящиеся объекты.

Саблинские пещеры, Ленинградская область

sablino.net
Это место славится своими лабиринтами с подземными озерами, растянувшимися на десятки километров. Раньше Саблинские пещеры были приспособлены для заключения преступников, но многие из них, оказавшись здесь, исчезали без следа. Люди, пытавшиеся выяснить, что случилось с заключенными, также пропадали.
Видео дня. Что нужно знать туристам о древних обычаях в Индии
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Новости путешествий , РИА Новости
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