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Живущая в Турции россиянка указала на минусы отдыха в стране зимой 

Lenta.ru 4 часа назад
Живущая в Турции россиянка указала на минусы отдыха в стране зимой
Фото: Lenta.ru
Россиянка, живущая в Турции, рассказала об отдыхе на курортах страны в зимний период и указала на его минусы. Соответствующую информацию она изложила в блоге на платформе «Яндекс. Дзен».
В первую очередь, по ее словам, проблема заключается в том, что после окончания туристического сезона многие объекты размещения не работают или функционируют лишь частично из-за низкой степени загруженности, а ограниченный штат персонала нередко не справляется со своими обязанностями.
По той же причине нет разнообразия в питании.
«Голодными, конечно, не останетесь, но и выбирать не придется», — заметила блогерша, подчеркнув, что подобная особенность также касается сферы развлечений — в некоторых отелях недоступны летние виды активностей и услуги аниматоров.

«Конечно, погода всему виной! Зима есть зима, из-за погоды, собственно, все эти минусы и появляются. Была бы хорошая погода, было бы больше людей, больше ресторанов открыто, анимация была бы», — заключила женщина.

В то же время, считает автор поста, отдых в Турции зимой имеет некоторые плюсы. Так, в указанный период цены на проживание, как правило, в два или даже в три раза ниже, чем летом, а вариантов размещения с комфортными условиями при этом больше.
«Меньше народу, больше кислороду. Как кстати это выражение! Действительно, зимой в отелях мало людей, и в этом тоже есть свой плюс», — заявила россиянка, подчеркнув, что в зимние месяцы на курортах отсутствуют очереди, нет «битвы за шезлонги», а отдых в целом становится спокойным и тихим.
29 января россиянка, поехавшая зимовать в Аланью, сравнила жизнь в Турции и России и назвала преимущества родины. В первую очередь она посетовала на то, что жители Турции намного больше курят и «дымят повсюду», в то время как в России действует запрет на курение в общественных местах.
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