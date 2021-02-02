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Блогерша посоветовала некоторым россиянам отказаться от отдыха в Грузии 

Lenta.ru 3 часа назад
Блогерша объяснила, каким россиянам не стоит отдыхать в Грузии
Фото: Sputnik / РИА Новости
Россиянка, имеющая грузинское происхождение, посоветовала некоторым соотечественникам отказаться от поездок в Грузию во избежание отрицательных впечатлений от отдыха. Своим мнением она поделилась в блоге на платформе «Яндекс. Дзен».
По ее словам, есть несколько категорий людей, которым на территории страны «будет действительно плохо» ввиду их отпускных предпочтений.
Так, в первую очередь в грузинские города не стоит отправляться тем, кто привык останавливаться в турецких отелях формата all inclusive.

«В Грузии я таких туров не встречала, да и они не нужны там — как можно оставаться в отеле, когда вокруг столько прекрасного! А "все включено" с грузинской едой: безлимитный шашлык, хинкали, хачапури, вино и чача», — заметила блогерша.

Кроме того, считает автор поста, отдых в стране, вероятно, не понравится путешественникам, любящим роскошь и не готовым за нее платить. Россиянка подчеркнула, что в Грузии достаточно много дорогостоящих отелей и апартаментов с комфортными условиями.

«Грузия не понравится людям мнительным, тем, кто не переносит панибратства, никогда не здоровается с таксистами и предпочитает не тратить слова попусту», — заключила девушка, подчеркнув, что в стране отсутствуют границы между людьми и распространена душевность.

В январе стало известно о том, что россияне, прошедшие курс вакцинации от коронавируса, смогут посещать Грузию с 1 февраля. Туристам нужно будет пройти полный курс вакцинации, подразумевающий «две дозы», и предъявить подтверждающий документ при пересечении границы. В таком случае путешественникам не придется проходить 12-дневный карантин, который сейчас является обязательным для всех приезжающих иностранцев.
Правительство Грузии также объявило о запуске международного авиасообщения, прерванного на фоне пандемии коронавируса, с 1 февраля.
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