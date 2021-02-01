РФ продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией 

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Срок приостановки авиасообщения между Россией и Великобританией продлевается до 16 февраля из-за опасности распространения коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

"Принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 февраля 2021 года", — заявили в штабе.

Авиасообщение было приостановлено 22 декабря прошлого года после обнаружения в Великобритании нового варианта коронавируса. 14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов.