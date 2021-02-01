Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶

РФ продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
РФ продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией
Фото: Газета.Ru
Срок приостановки авиасообщения между Россией и Великобританией продлевается до 16 февраля из-за опасности распространения коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

"Принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 февраля 2021 года", — заявили в штабе.

Авиасообщение было приостановлено 22 декабря прошлого года после обнаружения в Великобритании нового варианта коронавируса. 14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса. В дальнейшем в стране объявили национальный локдаун. По данным Всемирной организации здравоохранения, "британский" вариант коронавируса выявили уже в 70 странах мира.
Видео дня. Самые опасные провалы в путешествиях
Газета.Ru: последние новости
Россиянка с дочкой на Занзибаре заразились сонной болезнью Россиянка с дочкой на Занзибаре заразились сонной болезнью Стало известно, куда россияне летали в январе из Москвы и Петербурга Стало известно, куда россияне летали в январе из Москвы и Петербурга В России 8 регионов возобновят международные перелеты В России 8 регионов возобновят международные перелеты
Комментарии
Новости путешествий , Борис Джонсон , Мэтт Хэнкок , Минздрав РФ , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что нужно знать туристам о древних обычаях Индии
09:43
Что нужно знать туристам о древних обычаях Индии
Заграница
Туристка засняла «кисель» из медуз в зимнем Крыму
00:49
Туристка засняла «кисель» из медуз в зимнем Крыму
Отдых в России
Что будет, если в двигатель самолета попадет птица
04:23
Что будет, если в двигатель самолета попадет птица
Лайфхаки
Эвакуация лыжников в Красной поляне попала на видео
00:54
Эвакуация лыжников в Красной поляне попала на видео
Отдых в России
Что происходит на островах, на которых помещается один дом
11:13
Что происходит на островах, на которых помещается один дом
Заграница
Россияне скупают туры в Занзибар и Дубай. Что там происходит
09:40
Россияне скупают туры в Занзибар и Дубай. Что там происходит
Заграница
Древние места, которые были открыты недавно
10:19
Древние места, которые были открыты недавно
Заграница
Почему самолеты не летают над Тибетом
12:36
Почему самолеты не летают над Тибетом
Заграница
Как выглядит посадка в самых опасных аэропортах мира
17:36
Как выглядит посадка в самых опасных аэропортах мира
Заграница
Туристов без масок на Бали заставляют отжиматься
00:55
Туристов без масок на Бали заставляют отжиматься
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение