Происходящее на опустевшем курорте Таиланда показали на видео 

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В сети появилось видео, на котором показано происходящее на популярном курорте Таиланда Паттайя, опустевшем из-за массового оттока туристов на фоне пандемии коронавируса. На ролик обратил внимание портал The Thaiger.

На размещенных в сети кадрах запечатлены пустые пляжи, прибрежные зоны и общественные пространства города.

Отмечается, что текущий период, как правило, является наиболее загруженным с точки зрения турпотока в Таиланде. В результате спада числа приезжих из-за введенных запретов и ограничений множество сотрудников, задействованных в сфере обслуживания и туризма, потеряли работу.