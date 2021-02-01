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Происходящее на опустевшем курорте Таиланда показали на видео 

Lenta.ru 2 часа назад
В сети появилось видео, на котором показано происходящее на популярном курорте Таиланда Паттайя, опустевшем из-за массового оттока туристов на фоне пандемии коронавируса. На ролик обратил внимание портал The Thaiger.
На размещенных в сети кадрах запечатлены пустые пляжи, прибрежные зоны и общественные пространства города.
Отмечается, что текущий период, как правило, является наиболее загруженным с точки зрения турпотока в Таиланде. В результате спада числа приезжих из-за введенных запретов и ограничений множество сотрудников, задействованных в сфере обслуживания и туризма, потеряли работу.
24 декабря прошлого года сообщалось, что остров Пхукет в Таиланде опустел из-за фейка о вспышке коронавируса. Население острова впало в панику из-за нескольких постов в Facebook о том, что инфекцию выявили у родителей ученика одной из местных школ. После этого в сети появилось другое сообщение, в котором говорилось уже о 21 случае инфицирования.
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