Хозяин гостиницы избил сыпавшего перец в еду клиента 

В японском городе Исэ, префектура Миэ, хозяин гостиницы избил клиента, который добавил в еду слишком много перца. Об этом сообщает SoraNews24.

Инцидент произошел, когда 52-летний посетитель зашел в небольшую гостиницу возле храма Исы. Он заказал ужин, а затем на глазах владельца заведения, 46-летнего Гэнрю Арагаки, принялся сыпать в еду черный перец. Это оскорбило хозяина гостиницы, который, не выдержав, бросился на клиента с кулаками, ударил его по лицу и закричал: «Я тебя убью!» Пострадавший утверждает, что во время потасовки Арагаки порезал ему палец поварским ножом. Рана заживала две недели.

После ареста хозяина гостиницы выяснилось, что он был знаком с клиентом и до драки. Арагаки признал, что разозлился, когда увидел, сколько перца насыпано в его стряпню. При этом он отрицает часть обвинений и утверждает, что не хотел порезать гостя.