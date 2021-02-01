«Кстати, так и на электричке можно сэкономить», «Лыжный Карлсон», «Шедеврально», «А так можно было?», «Супер!», «Как прикольно», «У него, вероятно, звук пропеллера в ушах будет звенеть до начала летнего курортного сезона», — писали они.