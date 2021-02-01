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Лыжник в Сочи придумал способ не платить за подъемник и попал на видеоа 

Lenta.ru 2 часа назад
На горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи заметили лыжника, который нашел способ избежать дополнительных денежных трат и катался по склону с необычным механизмом. Произошедшее попало на видео, ролик был опубликован в Instagram-аккаунте @good.krd, освещающем жизнь на Кубани.
На размещенных в сети кадрах видно, как неизвестный движется по трассе вверх благодаря пропеллеру за спиной.

«Когда не хочешь платить за подъемник», — говорится в подписи к посту.

Подписчики сообщества с юмором оценили публикацию в комментариях.

«Кстати, так и на электричке можно сэкономить», «Лыжный Карлсон», «Шедеврально», «А так можно было?», «Супер!», «Как прикольно», «У него, вероятно, звук пропеллера в ушах будет звенеть до начала летнего курортного сезона», — писали они.

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