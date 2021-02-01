Министр туризма посоветовал ездить в Крым на машине 

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко назвал самый безопасный способ добраться в республику.
По мнению эксперта, планируя поездку в Крым, туристы должны отдавать предпочтение личному транспорту. По словам Волченко, в 2020 году 60% туристов добирались до полуострова на собственном автомобиле.
«Это примета времени, все-таки ты находишься в своем мире, с членами своей семьи и достаточно изолирован»,
— пояснил Волченко.
Министр также отметил, что возросший спрос на автопутешествия «закономерно требует улучшения качества дорожной инфраструктуры».
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что туристка сняла на видео "кисель" из медуз в Крыму.