Министр туризма посоветовал ездить в Крым на машине 

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Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко назвал самый безопасный способ добраться в республику.

По мнению эксперта, планируя поездку в Крым, туристы должны отдавать предпочтение личному транспорту. По словам Волченко, в 2020 году 60% туристов добирались до полуострова на собственном автомобиле.

«Это примета времени, все-таки ты находишься в своем мире, с членами своей семьи и достаточно изолирован»,

— пояснил Волченко.

Министр также отметил, что возросший спрос на автопутешествия «закономерно требует улучшения качества дорожной инфраструктуры».