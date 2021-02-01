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Министр туризма посоветовал ездить в Крым на машине 

Мира Маркина 3 часа назад
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко назвал самый безопасный способ добраться в республику.
По мнению эксперта, планируя поездку в Крым, туристы должны отдавать предпочтение личному транспорту. По словам Волченко, в 2020 году 60% туристов добирались до полуострова на собственном автомобиле.

«Это примета времени, все-таки ты находишься в своем мире, с членами своей семьи и достаточно изолирован»,

— пояснил Волченко.
Министр также отметил, что возросший спрос на автопутешествия «закономерно требует улучшения качества дорожной инфраструктуры».
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что туристка сняла на видео "кисель" из медуз в Крыму.
Новости путешествий , Видео , Вадим Волченко
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