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Министр туризма назвал безопасный способ поехать в Крым 

Lenta.ru 2 часа назад
Министр туризма назвал безопасный способ поехать в Крым
Фото: Lenta.ru
Самым безопасным способом добраться до Крыма в 2020 году назвали автомобильное путешествие. Такой вывод сделал министр курортов и туризма республики Вадим Волченко, сообщает «Крымское информационное агентство».
Так, по его словам, более 60 процентов туристов добирались до полуострова в ушедшем году на личном транспорте. Как считает министр, такая тенденция связана именно с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
«Это примета времени, все-таки ты находишься в своем мире, с членами своей семьи и достаточно изолирован», — пояснил Волченко, добавив, что путешественники преодолевают большие расстояния на машине, а не на поезде или самолете, ради безопасности.
Кроме того, министр туризма отметил, что растущий спрос на автопутешествия «закономерно требует улучшения качества дорожной инфраструктуры».
В сентябре 2020 года Волченко назвал конкуренцию наиболее эффективным методом повысить уровень сервиса в Крыму для отдыхающих. В связи с этим, считает Волченко, в регионе в ближайшие несколько лет необходимо запустить законсервированные здравницы или построить новые — чтобы получить дополнительные четыре–пять тысяч номеров.
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Новости путешествий , Вадим Волченко
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