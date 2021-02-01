Министр туризма назвал безопасный способ поехать в Крым 

Самым безопасным способом добраться до Крыма в 2020 году назвали автомобильное путешествие. Такой вывод сделал министр курортов и туризма республики Вадим Волченко , сообщает «Крымское информационное агентство».

Так, по его словам, более 60 процентов туристов добирались до полуострова в ушедшем году на личном транспорте. Как считает министр, такая тенденция связана именно с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

«Это примета времени, все-таки ты находишься в своем мире, с членами своей семьи и достаточно изолирован», — пояснил Волченко, добавив, что путешественники преодолевают большие расстояния на машине, а не на поезде или самолете, ради безопасности.

Кроме того, министр туризма отметил, что растущий спрос на автопутешествия «закономерно требует улучшения качества дорожной инфраструктуры».