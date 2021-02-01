Найдены отличия россиян от иностранцев на отдыхе

В сети нашли неприятные стереотипы и отличия российских туристов от иностранных во время заграничного отдыха. Соответствующий пост опубликован в блоге на платформе «Яндекс. Дзен»

В первую очередь, по мнению автора материала, еще на этапе прибытия в аэропорт россиян «выделяет» чемодан, а именно его упаковка, так как многие туристы предпочитают экономить на его обмотке и осуществляют ее самостоятельно, что, как правило, крайне заметно.

Также соотечественников нередко «выдает» незнание иностранных языков и крайне недоброжелательное выражение лица. Вдобавок считается, что именно они в чрезмерных количествах употребляют алкоголь и много едят, как будто прибыли «из голодного края».

Наконец, россияне зачастую выделяются своим внешним видом, выбирая наряды, которые не всегда соответствуют месту, времени и культурным нормам той или иной страны. Кроме того, они, в отличие от туристов из других государств, склонны создавать очереди.