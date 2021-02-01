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Найдены неприятные отличия россиян от иностранцев на отдыхе 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Найдены отличия россиян от иностранцев на отдыхе
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
В сети нашли неприятные стереотипы и отличия российских туристов от иностранных во время заграничного отдыха. Соответствующий пост опубликован в блоге на платформе «Яндекс. Дзен».
В первую очередь, по мнению автора материала, еще на этапе прибытия в аэропорт россиян «выделяет» чемодан, а именно его упаковка, так как многие туристы предпочитают экономить на его обмотке и осуществляют ее самостоятельно, что, как правило, крайне заметно.
Также соотечественников нередко «выдает» незнание иностранных языков и крайне недоброжелательное выражение лица. Вдобавок считается, что именно они в чрезмерных количествах употребляют алкоголь и много едят, как будто прибыли «из голодного края».
Наконец, россияне зачастую выделяются своим внешним видом, выбирая наряды, которые не всегда соответствуют месту, времени и культурным нормам той или иной страны. Кроме того, они, в отличие от туристов из других государств, склонны создавать очереди.

«Не раз наши соотечественники были замечены в создании конфликтных ситуаций. Как между собой, так и с обслуживающим персоналом. Также почему-то у нас принято считать, что раз уж ты накопил на путевку all inclusive, то можешь вести себя лишь бы как. За все же "уплачено"!» — заметил автор поста и добавил, что ему нередко бывает стыдно за соотечественников за границей, но в то же время далеко не все, по его словам, ведут себя именно так.

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