Найдены отличия россиян от иностранцев на отдыхе

В сети нашли неприятные стереотипы и отличия российских туристов от иностранных во время заграничного отдыха. Соответствующий пост опубликован в блоге на платформе «Яндекс. Дзен».
В первую очередь, по мнению автора материала, еще на этапе прибытия в аэропорт россиян «выделяет» чемодан, а именно его упаковка, так как многие туристы предпочитают экономить на его обмотке и осуществляют ее самостоятельно, что, как правило, крайне заметно.
Также соотечественников нередко «выдает» незнание иностранных языков и крайне недоброжелательное выражение лица. Вдобавок считается, что именно они в чрезмерных количествах употребляют алкоголь и много едят, как будто прибыли «из голодного края».
Наконец, россияне зачастую выделяются своим внешним видом, выбирая наряды, которые не всегда соответствуют месту, времени и культурным нормам той или иной страны. Кроме того, они, в отличие от туристов из других государств, склонны создавать очереди.
«Не раз наши соотечественники были замечены в создании конфликтных ситуаций. Как между собой, так и с обслуживающим персоналом. Также почему-то у нас принято считать, что раз уж ты накопил на путевку all inclusive, то можешь вести себя лишь бы как. За все же "уплачено"!» — заметил автор поста и добавил, что ему нередко бывает стыдно за соотечественников за границей, но в то же время далеко не все, по его словам, ведут себя именно так.