На Кубе ужесточают ковид-ограничения для туристов

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу на Кубе вводятся новые ограничения для пассажиров, прибывающих из-за границы. С 6 февраля гости страны должны будут за свой счет пройти обязательную пятидневную изоляцию в карантинных отелях. Вместе с тем нужно иметь на руках ПЦР-тест, сделанный не позже 72 часов, а также сдать еще один по прилете. Об этом 30 января заявил директор эпидемиологического департамента Министерства здравоохранения страны Франсиско Дуран в ходе пресс-конференции, транслируемой местным телевидением. Также о новых правилах сообщается на официальном сайте ведомства.

В документе отмечается, что в отношении туристов, предпринимателей, дипломатов, аккредитованной международной прессы действуют уже ранее утвержденные Министерством туризма, Министерством внешней торговли и иностранных инвестиций, Министерством иностранных дел протоколы. Это дает основание полагать, что изменения не коснутся, по крайней мере, туристов, прибывающих в страну по линии туроператоров, но могут затронуть самостоятельных путешественников.

Напомним, на Кубе действует собственный протокол безопасности, который предполагает сдачу теста на коронавирус после прохождения границы. Этот факт стал поводом для обвинений в адрес Кубы в не всегда обоснованном помещении туристов в обсерватор и намеренном затягивании процесса их пребывания там за счет страховых компаний. Это частично подтверждается отдельными историями граждан России, которые они описывают в своих соцсетях. Проблема действительно есть, отмечают эксперты. Однако она не носит массового характера.