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Стало известно, куда россияне летали в январе из Москвы и Петербурга 

Газета.Ru и ещё 1 4 часа назад
Стало известно, куда россияне летали в январе
Фото: depositphotos.com
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, куда чаще всего летали из Москвы и Петербурга в январе 2021 года. Об этом сообщает РИА "Новости".
Популярными направлениями из Москвы оказались Сочи, Петербург, Симферополь, Краснодар, Минводы, Махачкала, Калининград, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Уфа. Средний чек за билет билет составил 4 637 рублей, что на 17% меньше, чем год назад.
Самыми востребованными заграничными направлениями оказались страны ближнего зарубежья (Киргизия, Армения, Молдавия, Узбекистан, Азербайджан), Турция, ОАЭ и Белоруссия. Средняя цена на билет выросла в полтора раза — с 9 580 до 14 134 рублей.
Из Петербурга чаще всего летали в Москву, Сочи, Краснодар, Калининград, Симферополь, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Казань и Архангельск. Средняя стоимость билета обошлась путешественникам в 4 414 рублей, что на 21% меньше, чем год назад. За рубеж из Петербурга чаще всего летали в Армению и Турцию. Средняя стоимость за билета выросла с 11 735 до 15 763 рублей.
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