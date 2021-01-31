Стало известно, куда россияне летали в январе

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, куда чаще всего летали из Москвы и Петербурга в январе 2021 года. Об этом сообщает РИА "Новости".

Популярными направлениями из Москвы оказались Сочи, Петербург, Симферополь, Краснодар, Минводы, Махачкала, Калининград, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Уфа. Средний чек за билет билет составил 4 637 рублей, что на 17% меньше, чем год назад.

Самыми востребованными заграничными направлениями оказались страны ближнего зарубежья (Киргизия, Армения, Молдавия, Узбекистан, Азербайджан), Турция, ОАЭ и Белоруссия. Средняя цена на билет выросла в полтора раза — с 9 580 до 14 134 рублей.

Из Петербурга чаще всего летали в Москву, Сочи, Краснодар, Калининград, Симферополь, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Казань и Архангельск. Средняя стоимость билета обошлась путешественникам в 4 414 рублей, что на 21% меньше, чем год назад. За рубеж из Петербурга чаще всего летали в Армению и Турцию. Средняя стоимость за билета выросла с 11 735 до 15 763 рублей.