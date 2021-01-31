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Россиянка с дочкой заразились сонной болезнью на Занзибаре 

Lenta.ru и ещё 4 3 часа назад
Россиянка с дочкой заразились сонной болезнью на Занзибаре
Фото: depositphotos.com
Российская туристка из Перми и ее двухлетняя дочь, отдохнувшие на острове Занзибар, заразились африканским трипаносомозом — так называемой сонной болезнью, которую переносят мухи цеце. Об этом сама Наталья Пашина рассказала в беседе с URA.RU.
Путешественница уточнила, что семья посетила курорт в ноябре прошлого года, после чего в январе, уже по возвращении на родину, у ребенка началась лихорадка, а температура тела держалась в районе 40 градусов.
Медики обнаружили в организме девочки, а впоследствии и ее матери, тропических паразитов трипаносом.

«Анализ показал, что это укусы мухи цеце. Походка меняется, трясутся конечности, не хочется пить, есть. Я взрослая, понимаю — заставляю себя есть. Ребенка приходится выводить капельницами. Она в амебном состоянии», — поделилась Пашина.

В пресс-службе краевого минздрава подтвердили, что ребенка укусила муха цеце, и подчеркнули, что девочка находится в больнице, в палате интенсивной терапии, и ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Ребенка планируется направить на лечение в Москву, как только в медучреждении освободится место.
Собеседница издания также рассказала, что пермские врачи отправляли соответствующий запрос на Занзибар, однако на острове опровергли наличие мух цеце в регионе.
21 декабря прошлого года россиянка, побывавшая на Занзибаре, раскрыла реальную ситуацию с заболеваемостью малярией на острове. Как отметила путешественница, после того как в СМИ появилась информация о случаях заражения россиян и двух смертях от малярии, иностранцы, отдыхающие на тропическом курорте, начали переживать и «постоянно брызгаться репеллентами».
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Новости путешествий , Минздрав РФ , РИА Ura.ru
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