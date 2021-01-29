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Катавшийся в стрингах на Кавказе блогер — сноубордист извинился 

РИА Новости 2 часа назад
Катавшийся в стрингах на Кавказе блогер — сноубордист извинился
Фото: РИА Новости
Блогер, катавшийся в полуобнаженном виде на горнолыжном курорте в Карачаево-Черкесии, извинился и привлечен к ответственности за мелкое хулиганство, сообщает МВД по региону.

"В социальной сети Instagram было размещено видео, в котором автор, блогер из Москвы, находился в общественном месте в непристойном виде. Сотрудниками полиции личность мужчины установлена. Молодой человек привлечен к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ "мелкое хулиганство". В свою очередь блогер публично принес свои извинения", — сообщает ведомство в Instagram.

На видео к посту молодой человек просит прощения у жителей и гостей региона.

"Приехал на курорт Архыз снять видео, где я в стрингах съезжаю с горы на сноуборде. Также я являюсь видеоблогером. Прошу прощения у всех жителей КЧР и гостей курорта. Извините, пожалуйста, я больше так не буду", — сказал блогер.

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Новости путешествий , МВД
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