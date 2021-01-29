"Приехал на курорт Архыз снять видео, где я в стрингах съезжаю с горы на сноуборде. Также я являюсь видеоблогером. Прошу прощения у всех жителей КЧР и гостей курорта. Извините, пожалуйста, я больше так не буду", — сказал блогер.