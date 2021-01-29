Неосторожные туристы утопили дорогие машины в песке 

Туристы увязли в песке на автомобилях Maserati Levante, стоимость которых оценивается в миллионы рублей. Об этом сообщает Daily Mail.

Группа путешественников отправилась в поездку по Австралии на двух машинах и заехала на популярный пляж неподалеку от города Ньюкасл. И поскольку их автомобили не были предназначены для езды по песчаным поверхностям, отдыхающие застряли в дюнах.

Некоторые в Сети высмеяли туристов, они шутили, что у владельцев автомобиля наверняка есть деньги на услуги буксировщика, раз они смогли купить Maserati за 150 тысяч долларов.