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Турист из Аргентины два дня искал в украинской квартире кран 

BigPicture.ru 3 часа назад
Турист из Аргентины два дня искал в украинской квартире кран
Фото: BigPicture.ru
Турист из Аргентины и пользователь Twit­ter с ником Rulo de via­je во время путешествия по Украине снял квартиру, и столкнулся в ней с интересной задачей. В ванной комнате парень отыскал ванну и отдельно стоящую раковину без крана. Путешественник решил специально не спрашивать о нем у владельца, чтобы разгадать загадку самостоятельно. Для этого ему потребовалось два дня.
Курьезная история случилась с туристом из Аргентины в украинской столице. Мужчина два дня искал обычный водопроводный кран в арендованной квартире. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter, где он зарегистрирован под ником Rulo de viaje.
Аргентинец приехал в Киев узнать лучше об Украине. Он решил арендовать квартиру, а не снимать номер в гостинице. Когда владелец квартиры ушел, парень обнаружил, что в ванной комнате есть раковина, но нет крана. Иностранец решил, что разберется сам и не позвонил хозяину квартиры. Однако эта задача для аргентинца оказалось не из легких. Ему пришлось потратить два дня, чтобы найти тот странный кран. Когда же он его обнаружил, аргентинец снял видео и выложил на своей странице в Twitter, чтобы облегчить жизнь будущим путешественникам в Украине.
«Совет на тот случай, если вы остановились в Украине, и не можете найти кран. Без подсказки владельца мне понадобилось два дня, чтобы понять, как это работает», — сообщил Rulo de viaje.
Оказалось, что кран есть и он «обслуживает» одновременно ванну и умывальник, стоит только его вернуть в нужную сторону. Это обычная практика для старых квартир на постсоветском пространстве. Но видимо для стран Южной Америки это стало настоящей диковинкой. А вот ролик в соцсети быстро стал популярным, собрал более 400 000 просмотров, еще тысячи лайков и сотни комментариев. Многие пользователи соцсети под постом аргентинца спрашивали его, неужели парень все эти дни не мыл руки. Турист ответил, что делал это, но в другой раковине. Очевидно, в той, которая установлена на кухне.
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