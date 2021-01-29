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Туристы увязли в песке на машинах за миллионы рублей и стали посмешищем в сети 

Lenta.ru 1 час назад
Неосторожные туристы утопили дорогие машины в песке
Фото: Lenta.ru
Туристы увязли в песке на автомобилях Maserati Levante, стоимость которых оценивается в миллионы рублей, и стали посмешищем в сети. Об этом сообщает Daily Mail.
Как стало известно изданию, группа путешественников отправилась в поездку по Австралии на двух машинах и намеренно заехала на популярный пляж неподалеку от города Ньюкасл. Поскольку их транспортные средства не были предназначены для езды по песчаным поверхностям, отдыхающие застряли в дюнах.
После того как о происшествии сообщили в СМИ, пользователи Facebook начали высмеивать поведение туристов. Некоторые комментаторы пошутили, что у владельцев автомобиля наверняка есть деньги на услуги буксировщика, раз они смогли купить Maserati за 150 тысяч долларов (приблизительно 11 миллионов рублей).
Другие назвали поступок «идиотским». «Это один из самых глупых поступков, которые я когда-либо видел в своей жизни», — заявил один из читателей. «Что ж, жаль, что мозги не купишь за деньги», — шутил другой юзер. «Каждый, кто едет на Maserati на пляж, заслуживает того, чтобы на нем увязнуть», — отметил третий комментатор.
Ранее сообщалось, что иностранные туристы провалились под лед озера Байкал на автомобиле. Инцидент произошел во вторник, 26 января, в районе мыса Хобой. Группа путешественников на внедорожнике Nissan Patrol выехала на озеро. После того как одна из пассажирок вышла из транспортного средства, чтобы сделать несколько фотокадров, лед под машиной просел и начал разрушаться.
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