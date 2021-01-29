Неосторожные туристы утопили дорогие машины в песке

Туристы увязли в песке на автомобилях Maserati Levante, стоимость которых оценивается в миллионы рублей, и стали посмешищем в сети. Об этом сообщает Daily Mail.

Как стало известно изданию, группа путешественников отправилась в поездку по Австралии на двух машинах и намеренно заехала на популярный пляж неподалеку от города Ньюкасл. Поскольку их транспортные средства не были предназначены для езды по песчаным поверхностям, отдыхающие застряли в дюнах.

После того как о происшествии сообщили в СМИ, пользователи Facebook начали высмеивать поведение туристов. Некоторые комментаторы пошутили, что у владельцев автомобиля наверняка есть деньги на услуги буксировщика, раз они смогли купить Maserati за 150 тысяч долларов (приблизительно 11 миллионов рублей).

Другие назвали поступок «идиотским». «Это один из самых глупых поступков, которые я когда-либо видел в своей жизни», — заявил один из читателей. «Что ж, жаль, что мозги не купишь за деньги», — шутил другой юзер. «Каждый, кто едет на Maserati на пляж, заслуживает того, чтобы на нем увязнуть», — отметил третий комментатор.