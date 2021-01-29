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Жители популярного курорта заметили начавшийся мор чаек 

Даня Виттиг 2 часа назад
Жители популярного курорта заметили начавшийся мор чаек
Фото: depositphotos.com
Жители Новороссийска обеспокоены начавшимся мором чаек. Об этом сообщает «Новороссийский рабочий».
Массовая гибель птиц была зафиксирована в районе Суджукской лагуны и Цемесской бухты, берег в тех районах буквально усеян трупами.

«Наиболее вероятной причиной является понижение температуры воздуха, мороз держался несколько дней, а затем последовала штормовая погода. Все вместе и еще недостаток пищи привели к гибели слабых особей», — рассказал представитель местного отделения Русского географического общества Антон Попович.

Специалист предположил, что чайки могли быть больны птичьим гриппом. Также на ухудшение их состояния мог проглоченный бытовой мусор или же нефтяное загрязнение перьев.
В настоящее время ведется подсчет погибших особей, после чего ученые смогут проанализировать полученные данные и сделать выводы о случившемся.
Ранее "Рамблер" сообщал о крупных катастрофах СССР, которые не получили огласки.
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Новости путешествий , Русское географическое общество
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