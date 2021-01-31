Упадет ли самолет, если все в нем начнут прыгать 

С работой авиалайнеров связано множество мифов и стереотипов, которым нередко верят обыватели.

Согласно одному из них, если все пассажиры на борту самолета начнут прыгать, то его неминуемо ждет крушение. Но так ли это на самом деле? Выяснял "Рамблер".

Не так давно одна из российских авиакомпаний запустила сервис по аренде пассажирских самолетов. Воздушное судно рассчитано на 90 человек. Если предположить, что все они одновременно начнут прыгать в самолете, то движение авиалайнера вниз составит всего 1,1 метра в секунду.

Учитывая скорость полета воздушного судна, которая в среднем составляет от 800 до 900 км/ч, "падение" самолета будет совсем незначительным, а значит, не сможет никому навредить. Таким образом, шансы сломать авиалайнер в данной ситуации крайне малы.