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На Занзибаре выявили тотальное несоблюдение мер по COVID-19 

Мария Грибова 2 часа назад
На Занзибаре выявили тотальное несоблюдение мер по COVID-19
Фото: depositphotos.com
Эксперты из британской маркетинговой компании SkyTrax обнаружили тотальное несоблюдение мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на Занзибаре. Об этом сообщается на официальном сайте организации SkyTrax.
По информации агентства, в международном аэропорту острова не соблюдается масочный режим. А отдыхающим не обеспечили социальную дистанцию. Также чистота терминалов, по данным экспертизы, оценивается как «неудовлетворительная».
Эксперты также заметили, что на территории аэропорта нет никаких информационных рекомендаций по ношению масок и личной гигиене, а единственная мера в зоне прибытия — проверка температуры у пассажиров.
Также обратили внимание на то, что в июне прошлого года президент Танзании Джон Магуфули объявил о победе над коронавирусом в стране несмотря на отсутствие официальных данных о заболевших с конца апреля. Хотя у некоторых отдыхающих позднее были обнаружены положительные тесты на COVID-19.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Дубай ужесточает ограничения для иностранных туристов.
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