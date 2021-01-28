На Занзибаре выявили тотальное несоблюдение мер по COVID-19 

Эксперты из британской маркетинговой компании SkyTrax обнаружили тотальное несоблюдение мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на Занзибаре. Об этом сообщается на официальном сайте организации SkyTrax.

По информации агентства, в международном аэропорту острова не соблюдается масочный режим. А отдыхающим не обеспечили социальную дистанцию. Также чистота терминалов, по данным экспертизы, оценивается как «неудовлетворительная».

Эксперты также заметили, что на территории аэропорта нет никаких информационных рекомендаций по ношению масок и личной гигиене, а единственная мера в зоне прибытия — проверка температуры у пассажиров.

Также обратили внимание на то, что в июне прошлого года президент Танзании Джон Магуфули объявил о победе над коронавирусом в стране несмотря на отсутствие официальных данных о заболевших с конца апреля. Хотя у некоторых отдыхающих позднее были обнаружены положительные тесты на COVID-19.