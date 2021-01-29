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Поехавшая в Турцию россиянка сравнила ее с Россией и назвала преимущества родины 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Путешественница из России сравнила жизнь в Турции и в РФ
Фото: Lenta.ru
Россиянка, поехавшая зимовать в Аланью, сравнила жизнь в Турции и России и назвала преимущества родины. Своими наблюдениями она поделилась в собственном блоге на платформе «Яндекс. Дзен».
В первую очередь она посетовала на то, что жители Турции намного больше курят и «дымят повсюду», в то время как в России действует запрет на курение в общественных местах.
Также к минусам популярного курорта девушка отнесла и нефиксированные цены.

«Мне нравится, что в России нигде не надо торговаться. А в Турции на тебя могут даже обидеться, если ты не согласишься «поиграть» в продавцов», — добавила она.

Кроме того, автор публикации заметила, что в России, в отличие от Турции, всегда есть большой выбор заграничных товаров, техники и продуктов. Другими преимуществами россиянка считает цены на центральное отопление, быстрый интернет и разнообразие салонов красоты.

«В России гораздо проще пробовать что-то новое. Даже в маленьком городе очень просто сходить в книжный магазин, на концерт или в театр. В Турции легко найти спортивную или языковую школу. А вот жажду творчества придется попридержать», — резюмировала она.

27 января сообщалось, что россиянка развеяла популярные мифы о турецких мужчинах и раскрыла правду о них. Так, по ее словам, не соответствует действительности мнение о том, что все турки поголовно мечтают о русской жене — на деле они делают выбор в пользу турецких женщин, а среди иностранок далеко не всегда выбирают русских и также заводят семьи с немками, хорватками и польками.
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