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«Люди авиации несерьезные в отношениях»: бортпроводница о личной жизни пилотов и стюардесс 

Мира Маркина 2 часа назад
«Люди авиации несерьезные в отношениях»
Фото: @katyamog
Стюардесса из России, работающая в авиакомпании Emirates, в своем Instagram раскрыла правду о личной жизни пилотов и стюардесс. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".
В первую очередь Екатерина развеяла миф о том, что работники авиации не созданы для семейной жизни (здесь и далее авторская орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.):

"Думаю все слышали про стереотип, что «люди авиации»-несерьёзные в отношениях.

Ну, типа, у них постоянные командировки, и фиг там знает чем они занимаются.

Меня такие утверждения, честно говоря, всегда выводят на смех".

По мнению стюардессы, склонность человека к изменам не зависит от того, кем он работает. Более того, бортпроводница призналась, что регулярно встречает среди своих коллег семейных людей, для которых близкие — превыше всего:

"Потому что как по мне, так изменять может человек любой профессии, а то, что у нас командировки-это специфика нашей работы, и в первую очередь мы улетаем не для того, чтобы с кем-то затусить там, а чтобы работать!

И вообще, сколько я встречаю на борту коллег-пилотов, стюардесс, у кого дети, жены, семьи, и уж поверьте мне, многие из них намного серьёзнее в отношениях, чем люди из любых других профессий".

Екатерина убеждена, что человек, желающий изменить своему партнеру, найдет для этого возможность вне зависимости от своего рода деятельности и командировок.
Далее россиянка также рассказала о том, что ее семейные коллеги во всех командировках в первую очередь отправляются за покупками для своих домочадцев:

"Кстати, обычно, мои семейные коллеги первым делом составляют план покупок для своей семьи, обычно так и проходит весь лейовер".

В завершение поста девушка заявила, что убеждена — график работников авиации позволяет им проводить куда больше времени с семьей, чем стандартный график 5/2.
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Новости путешествий , Emirates
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