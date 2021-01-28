Стюардесса показала тяжесть своей работы и удивила Сеть 

«Потрясающая работа! Ты молодец», «Какая сильная женщина, я в шоке», «Да, ребята, это очень непросто. Поэтому стюардесс нужно уважать и ценить их за то, что они делают», «Это же настоящая силовая тренировка! Просто чудо-женщина», «Ухты! Даже не знал, что эти двери настолько тяжелые», — комментировали они.