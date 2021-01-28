Много бомжей: россиянка рассказала о главной проблеме Ялты

Российская путешественница, поехавшая в отпуск в Крым, рассказала о главной проблеме популярного курортного города Ялта. Своими наблюдениями она поделилась в блоге на платформе «Яндекс. Дзен»

По словам девушки, несмотря на то, что она очень любит отдыхать в Ялте, в городе есть и неприглядная сторона — бомжи.

«В Ялте в самых злачных местах много бомжей, которые буквально занимают скамейки. Улица Пушкинская прямо как рассадник такого рода контингента. Они кучкуются у скамеек, попивают компаниями пивко и еще что погорячее», — поделилась туристка.

Кроме того, она отметила, что туроператоры никогда не рассказывают путешественникам про этот нюанс при продаже путевок на полуостров. Тем не менее, большое количество бездомных на улицах Ялты может испортить впечатление от прогулки по городу.

«Бедолаги всеми днями напролет живут на улице, вокруг мест, где они располагаются, всегда замусорено. Когда проходишь мимо них, то ощущается просто стойкий "ялташнель"», — пояснила автор материала.

Блогерша заключила, что Ялта — очень красивый город, и она его сильно любит, но и в нем есть свои минусы.