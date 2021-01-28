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Россияне массово запланировали отдых в феврале по трем направлениям 

Lenta.ru 3 часа назад
Сочи и Петербург: где будут отдыхать россияне в феврале
Фото: Екатерина Аболмасова / «Коммерсантъ»
Российские туристы массово запланировали отдых в феврале по трем направлениям внутри страны. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса OneTwoTrip, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Так, по информации аналитиков, большинство россиян предпочли для отпуска в последний месяц зимы поездки в Москву (15 процентов путешественников). При этом, на втором месте по числу запросов оказался курортный город Сочи, а на третьем — северная столица Санкт-Петербург.
Как уточнили эксперты сервиса, в список популярных населенных пунктов также вошли Краснодар, Калининград, Симферополь, Минеральные Воды, Екатеринбург и Новосибирск.
Кроме того, с большим отрывом рейтинг востребованных зарубежных направлений возглавила Турция — 18 процентов россиян выбрали ее для отдыха в феврале. Следом идут ОАЭ и Армения. Также туристы планируют перелеты в Узбекистан, Киргизию, Египет, Казахстан, на Мальдивы, в США и Беларусь.
В январе сообщалось, что российские туристы начали массово бронировать отпускные туры и покупать авиабилеты на лето 2021 года. В настоящее время среди всех направлений лидируют рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в семь российских городов: Симферополь, Сочи, Анапу, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Геленджик и Калининград.
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Новости путешествий , Lenta.ru
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