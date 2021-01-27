Россиянка рассказала об отдыхе в роскошном отеле Крыма со скидкой

Российская туристка смогла забронировать проживание в одном из дорогостоящих отелей Крыма со скидкой и провела там небольшой отпуск. Своим опытом она поделилась с порталом «Тонкости туризма», заметка опубликована на платформе «Яндекс. Дзен»

Путешественница уточнила, что отдохнула на роскошной вилле в поселке Партенит неподалеку от Алушты. По ее словам, в курортный сезон цены на номер для двоих на несколько дней там достигают 110 тысяч рублей.

Также она упомянула, что при бронировании на несколько месяцев вперед есть шанс получить большую скидку. Так, россиянка заплатила 28 тысяч рублей за двоих за пятидневный отпуск в январе, в стоимость при этом было включено трехразовое питание.

Сам отель, в котором всего восемь номеров, автор поста назвала хорошим, уютным и камерным. Постоялицу также впечатлили имеющиеся на территории бамбуковая роща и заросли итальянских пиний. Однако, заметила туристка, парк находится в небольшом запустении.

Единственным минусом объекта размещения, по мнению отдыхающей, является раннее выселение.

«Я понимаю, что в отеле всего восемь номеров и нужно подготовиться к приезду следующего гостя, но очень неприятно, когда горничные готовы сами выносить мои вещи в коридор, лишь бы я быстрее освободила номер. Как будто счет идет на минуты!» — заметила она.