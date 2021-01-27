Россияне заинтересовались дешевым отдыхом на Мальдивах

Российские путешественники массово заинтересовались бюджетным отдыхом на Мальдивских островах, которые считаются любимым курортом богачей. Об этом заявили несколько отечественных турагентов, сообщает портал TourDom.ru.

Так, по информации экспертов, заявки на дешевый отпуск на Мальдивах приходят каждый день и бронирований сейчас очень много. При этом, как отмечают туроператоры, россиянам следует все же расширить свой бюджет и рассмотреть более качественные отели — например, Biyadhoo Island, Adaaran Club Rannalhi, Ellaidhoo by Cinnamon.

«Как вариант, можно выбрать отели сети Kaani: тур будет стоить в диапазоне от 267 до 282 тысяч рублей на двоих. Это достаточно хороший уровень для гостиниц по европейским меркам», — уточнили в ANEX Tour.

При этом специалисты добавили, что отдых на Мальдивских островах с местным населением «имеет свою специфику», и туристам необходимо быть подготовленными к этому.

В январе сообщалось, что российские туристы поставили абсолютный рекорд по турпотоку на Мальдивские острова. В декабре число приезжих из России в республике превысило показатели аналогичного периода 2019 года почти на 70 процентов, что стало рекордом за всю историю.