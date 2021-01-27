Ещё
Далее:
Читайте также:
«Артефакты»: тайны регионов России
«Артефакты»: тайны регионов России Смотреть в Okko ⟶

Россияне массово заинтересовались дешевым отдыхом на любимом курорте богачей 

Lenta.ru 4 часа назад
Россияне заинтересовались дешевым отдыхом на Мальдивах
Фото: Globallookpress.com
Российские путешественники массово заинтересовались бюджетным отдыхом на Мальдивских островах, которые считаются любимым курортом богачей. Об этом заявили несколько отечественных турагентов, сообщает портал TourDom.ru.
Так, по информации экспертов, заявки на дешевый отпуск на Мальдивах приходят каждый день и бронирований сейчас очень много. При этом, как отмечают туроператоры, россиянам следует все же расширить свой бюджет и рассмотреть более качественные отели — например, Biyadhoo Island, Adaaran Club Rannalhi, Ellaidhoo by Cinnamon.
«Как вариант, можно выбрать отели сети Kaani: тур будет стоить в диапазоне от 267 до 282 тысяч рублей на двоих. Это достаточно хороший уровень для гостиниц по европейским меркам», — уточнили в ANEX Tour.
При этом специалисты добавили, что отдых на Мальдивских островах с местным населением «имеет свою специфику», и туристам необходимо быть подготовленными к этому.
В январе сообщалось, что российские туристы поставили абсолютный рекорд по турпотоку на Мальдивские острова. В декабре число приезжих из России в республике превысило показатели аналогичного периода 2019 года почти на 70 процентов, что стало рекордом за всю историю.
2 января стало известно, что самым популярным зарубежным курортом среди обеспеченных отечественных туристов оказались Мальдивы. На втором месте расположились Объединенные Арабские Эмираты, в частности, Дубай. Замкнули тройку лидеров Сейшелы. В пятерку также вошли Занзибар и Турция.
Видео дня. Эвакуация лыжников в Красной поляне попала на видео
Последние новости
Путин предупредил о конце цивилизации Путин предупредил о конце цивилизации ФСБ объяснила бесполетную зону над дворцом в Геленджике ФСБ объяснила бесполетную зону над дворцом в Геленджике Найден самый дорогой дворец России Найден самый дорогой дворец России
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что будет, если в двигатель самолета попадет птица
04:23
Что будет, если в двигатель самолета попадет птица
Лайфхаки
Эвакуация лыжников в Красной поляне попала на видео
00:54
Эвакуация лыжников в Красной поляне попала на видео
Отдых в России
Что происходит на островах, на которых помещается один дом
11:13
Что происходит на островах, на которых помещается один дом
Заграница
Россияне скупают туры в Занзибар и Дубай. Что там происходит
09:40
Россияне скупают туры в Занзибар и Дубай. Что там происходит
Заграница
Древние места, которые были открыты недавно
10:19
Древние места, которые были открыты недавно
Заграница
Почему самолеты не летают над Тибетом
12:36
Почему самолеты не летают над Тибетом
Заграница
Как выглядит посадка в самых опасных аэропортах мира
17:36
Как выглядит посадка в самых опасных аэропортах мира
Заграница
Туристов без масок на Бали заставляют отжиматься
00:55
Туристов без масок на Бали заставляют отжиматься
Новости путешествий
Что происходило внутри самого густонаселенного города
04:34
Что происходило внутри самого густонаселенного города
Заграница
10 запретных мест в мире, куда никто не может попасть
10:11
10 запретных мест в мире, куда никто не может попасть
Заграница
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение