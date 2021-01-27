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Грузия готова открыть границы для российских туристов 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Грузия готова открыть границы для российских туристов
Фото: РИА "ФедералПресс"
Грузия может открыть сухопутную границу для туристов уже в феврале. Об этом рассказал спецпредставитель премьер-министра страны по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе.

«Будем надеяться, что переговоры (по открытию границы, — прим. ред.) возобновятся в феврале. Сейчас это связано только с эпидситуацией, решение должно быть принято с обеих сторон, безусловно. Сухопутная граница была закрыта в связи с вирусом, ее открытие тоже будет связано с этим»,

— пояснил эксперт.
Добавим, что до 1 февраля в Грузии действуют ограничения на регулярное международное авиасообщение, введенные из-за COVID. Сейчас из Тбилиси и Кутаиси самолеты летают в ограниченное число стран — Италию, Австрию, ФРГ и другие европейские государства. В стране фиксируется около 290 случаев заражения коронавирусом за сутки, что по сравнению с декабрем 2020 года (3 тыс. случаев) — существенное улучшение, пишут «Известия».
Ранее «ФедералПресс» сообщал, Россия восстанавливает рейсы с несколькими странами. В список попали Катар, Вьетнам, Финляндия, Индия, Кипр.
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Новости путешествий , Зураб Абашидзе , газета "Известия" , ФедералПресс
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