Грузия готова открыть границы для российских туристов 

«Будем надеяться, что переговоры (по открытию границы, — прим. ред.) возобновятся в феврале. Сейчас это связано только с эпидситуацией, решение должно быть принято с обеих сторон, безусловно. Сухопутная граница была закрыта в связи с вирусом, ее открытие тоже будет связано с этим»,