Грузия готова открыть границы для российских туристов 

Грузия может открыть сухопутную границу для туристов уже в феврале. Об этом рассказал спецпредставитель премьер-министра страны по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе.
«Будем надеяться, что переговоры (по открытию границы, — прим. ред.) возобновятся в феврале. Сейчас это связано только с эпидситуацией, решение должно быть принято с обеих сторон, безусловно. Сухопутная граница была закрыта в связи с вирусом, ее открытие тоже будет связано с этим»,
— пояснил эксперт.
Добавим, что до 1 февраля в Грузии действуют ограничения на регулярное международное авиасообщение, введенные из-за COVID. Сейчас из Тбилиси и Кутаиси самолеты летают в ограниченное число стран — Италию, Австрию, ФРГ и другие европейские государства. В стране фиксируется около 290 случаев заражения коронавирусом за сутки, что по сравнению с декабрем 2020 года (3 тыс. случаев) — существенное улучшение, пишут «Известия».
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