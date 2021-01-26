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Сотрудник аэропорта заставил пассажирку показать грудь во время досмотра 

Lenta.ru 3 часа назад
Сотрудник аэропорта заставил пассажирку показать грудь при досмотре
Фото: Danny Moloshok / Reuters
Бывший сотрудник администрации транспортной безопасности в США домогался до пассажирки во время досмотра, в результате чего угодил в тюрьму. Об этом сообщает издание Fox News.
Джонатан Ломели (Johnathon Lomeli), который работал на контрольно-пропускном пункте службы безопасности в аэропорту Лос-Анджелеса, остановил неизвестную путешественницу, утверждая, что ему нужно осмотреть ее бюстгальтер. После этого, как уточнила девушка, сотрудник попросил ее снять ремень, чтобы он также смог заглянуть ей в штаны.
Затем Ломели сказал путешественнице, что ему якобы необходимо провести дополнительный осмотр и отвел ее в отдельную комнату, где заставил поднять рубашку и показать грудь. Более того, он еще раз осмотрел ее штаны, прежде чем позволил уйти.
Спустя неделю после инцидента Ломели самостоятельно подал в отставку. Суд приговорил его к двум месяцам тюремного заключения, а также к двум годам условного срока с испытательным периодом. Также ему запрещено вновь занимать какие-либо должности в службе безопасности США и необходимо выплатить денежную компенсацию жертве инцидента.
Ранее пассажир американских линий Southwest Airlines был осужден на полгода тюрьмы за домогательства до стюардесс. 43-летний житель Калифорнии четыре раза коснулся ног сотрудницы экипажа, а затем схватил за ягодицы вторую бортпроводницу. По данным следствия, пассажир находился в алкогольном опьянении и вышел из себя после того, как на борту самолета ему отказали в подаче напитков из-за неподобающего поведения.
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