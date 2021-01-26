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Туристы рассказали, когда они начинают планировать отпуск 

РИА Новости 3 часа назад
Туристы рассказали, когда они начинают планировать отпуск
Фото: РИА Новости
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, за какое время до отпуска они начинают его планировать, сообщает Туту.ру.
Специалисты компании провели исследование среди 1678 пользователей и выяснили, что лишь каждый седьмой опрошенный задумывается о поездке сильно заранее — у них на текущий год уже куплены билеты и забронированы отели.
За полгода к отпуску готовятся 19 процентов респондентов, столько же планируют тур за три месяца или полгода.
Каждый десятый начинает следить за предложениями авиакомпаний и гостиниц за два-три месяца, столько же — делают это за две или три недели до поездки.
Каждый пятый турист (18 процентов) сообщил, что не тратит время на планирование и выбирает место отдыха в последний момент.
Анализ данных бронирования пользователями сервиса показал, что авиабилеты на лето чаще всего они покупают незадолго до вылета — за несколько дней или недель. В апреле и мае оплачивают проездные документы 20 процентов путешественников. К концу марта перелет выкуплен всего у десяти процентов туристов.
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