Туристы рассказали, когда они начинают планировать отпуск 

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, за какое время до отпуска они начинают его планировать, сообщает Туту.ру.

Специалисты компании провели исследование среди 1678 пользователей и выяснили, что лишь каждый седьмой опрошенный задумывается о поездке сильно заранее — у них на текущий год уже куплены билеты и забронированы отели.

За полгода к отпуску готовятся 19 процентов респондентов, столько же планируют тур за три месяца или полгода.

Каждый десятый начинает следить за предложениями авиакомпаний и гостиниц за два-три месяца, столько же — делают это за две или три недели до поездки.

Каждый пятый турист (18 процентов) сообщил, что не тратит время на планирование и выбирает место отдыха в последний момент.

Анализ данных бронирования пользователями сервиса показал, что авиабилеты на лето чаще всего они покупают незадолго до вылета — за несколько дней или недель. В апреле и мае оплачивают проездные документы 20 процентов путешественников. К концу марта перелет выкуплен всего у десяти процентов туристов.