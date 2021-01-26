Весло и ледоруб: составлен список странных вещей, забытых в аэропортах 

Сотрудники столичных аэропортов составили список вещей, которые чаще всего забывали туристы. Об этом сообщает агентство «Москва».
В период новогодних праздников россияне забыли в аэропортах Москвы около четырех тысяч личных предметов — среди самых странных из них оказались весло и ледоруб.
За январские праздники в аэропорту Домодедово пассажиры оставили более трех тысяч вещей.
«Самыми интересными находками этого сезона стали ледоруб, весло и автомобильная шина», — отметили представили Домодедово, добавив, что чаще всего путешественники теряли ремни, ключи и шарфы.
В Шереметьево было найдено 517 предметов, среди них зимние сапоги и обогреватель.
Во Внуково рассказали, что туристы оставили 417 предметов, в основном пассажиры забывали наушники, варежки, телефоны, головные уборы, ремни и перчатки.
Ранее "Рамблер" сообщал, какие вещи рассказывают нам о жизни в СССР.