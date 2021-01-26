Мощная волна на побережье Нового Южного Уэльса накрыла толпу людей в опасном месте и попала на видео. Ролик, снятый очевидцами происшествия, публикует Daily Mail.

На видео несколько рыбаков стоят на скалистом берегу с удочками и ведрами, в то время как местные жители кричат им убегать. Спустя несколько секунд одну компанию накрывает сильная волна, однако они продолжают стоять на месте. Затем масса воды подбирается ко второй группе рыбаков и сбивает их с ног.

Чуть позже берег накрывает вторая волна и рыбаки начинают от нее убегать.

«Еще больше идиотов пришли рисковать сюда своими жизнями после нескольких несчастных случаев», — прокомментировал ролик его автор.

Как уточняет издание, за несколько дней до этого трое мужчин погибли на этом же берегу после того, как волна смыла их в море. Теперь местные жители обеспокоены тем, что многие рыбаки приходят на пляж, чтобы испытать судьбу.