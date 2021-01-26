Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶

Мощная волна накрыла толпу людей на берегу в опасном месте и попала на видео 

Lenta.ru 2 часа назад
Мощная волна на побережье Нового Южного Уэльса накрыла толпу людей в опасном месте и попала на видео. Ролик, снятый очевидцами происшествия, публикует Daily Mail.
На видео несколько рыбаков стоят на скалистом берегу с удочками и ведрами, в то время как местные жители кричат им убегать. Спустя несколько секунд одну компанию накрывает сильная волна, однако они продолжают стоять на месте. Затем масса воды подбирается ко второй группе рыбаков и сбивает их с ног.
Чуть позже берег накрывает вторая волна и рыбаки начинают от нее убегать.

«Еще больше идиотов пришли рисковать сюда своими жизнями после нескольких несчастных случаев», — прокомментировал ролик его автор.

Как уточняет издание, за несколько дней до этого трое мужчин погибли на этом же берегу после того, как волна смыла их в море. Теперь местные жители обеспокоены тем, что многие рыбаки приходят на пляж, чтобы испытать судьбу.
Последние новости
В России спрогнозировали срок снижения заболеваемости коронавирусом вдвое В России спрогнозировали срок снижения заболеваемости коронавирусом вдвое Байден усомнился в успехе импичмента Трампу Байден усомнился в успехе импичмента Трампу Разработчик «Новичка» анонсировал выпуск лекарства от коронавируса Разработчик «Новичка» анонсировал выпуск лекарства от коронавируса
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что происходит на островах, на которых помещается один дом
11:13
Что происходит на островах, на которых помещается один дом
Заграница
Россияне скупают туры в Занзибар и Дубай. Что там происходит
09:40
Россияне скупают туры в Занзибар и Дубай. Что там происходит
Заграница
Древние места, которые были открыты недавно
10:19
Древние места, которые были открыты недавно
Заграница
Почему самолеты не летают над Тибетом
12:36
Почему самолеты не летают над Тибетом
Заграница
Как выглядит посадка в самых опасных аэропортах мира
17:36
Как выглядит посадка в самых опасных аэропортах мира
Заграница
Туристов без масок на Бали заставляют отжиматься
00:55
Туристов без масок на Бали заставляют отжиматься
Новости путешествий
Что происходило внутри самого густонаселенного города
04:34
Что происходило внутри самого густонаселенного города
Заграница
10 запретных мест в мире, куда никто не может попасть
10:11
10 запретных мест в мире, куда никто не может попасть
Заграница
Самые страшные аттракционы в мире
11:28
Самые страшные аттракционы в мире
Заграница
Туристы сняли на видео мощную лавину
01:00
Туристы сняли на видео мощную лавину
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение