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Россиянам предложили лучшие места для отдыха без «давки» на пляжах 

Lenta.ru 6 часов назад
Петрозаводск и Кисловодск: места для отдыха без «давки» на пляжах
Фото: Lenta.ru
Российским туристам предложили лучшие места для отдыха летом внутри страны, где нет «давки» на пляжах. Полный рейтинг, составленный онлайн-сервисом для бронирования жилья Tvil.ru, поступил в редакцию «Ленты.ру».
По информации специалистов, уже сейчас по главным курортным направлениям России — Крыму и Краснодарскому краю — наблюдается повышенный спрос на жилье. Чтобы избежать столпотворения туристов в южных городах, аналитики посоветовали путешественникам другие направления для отпуска в летние месяцы.
Так, на первом месте в рейтинге достойных альтернатив Крыму и Сочи оказался Санкт-Петербург, средняя стоимость проживания в котором составит три тысячи рублей за ночь. Вторую позицию среди лучших летних направлений занял Петрозаводск (5,5 тысячи рублей за ночь), а третью — курорт Банное в Башкортостане (четыре тысячи за ночь).
Кроме того, в список вошли Осташков (восемь тысяч рублей за ночь), Кисловодск (1,2 тысячи), Зеленоградск (3,5 тысячи), Новосибирск (2,5 тысячи), Казань (тысяча рублей), Манжерок (10 тысяч рублей), Суздаль (2,7 тысячи).
Ранее в январе россиянам, пожалевшим денег на отдых в Крыму и Сочи, предложили на замену курорты Абхазии. По мнению представителей туристических компаний, республика отличается демократичными ценами, поэтому у путешественников будет повышенный интерес к региону. Специалисты также отметили, что там появилось много хороших отелей.
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Новости путешествий , Lenta.ru
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