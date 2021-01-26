21 января Шри-Ланка объявила об открытии внешних границ, которые оставались закрытыми для туристов в течение десяти месяцев из-за пандемии коронавируса. Теперь россияне могут отправиться на пляжный отдых не только в Турцию и на Мальдивы, но также посетить и побережье Индостана.

В истории Шри-Ланки было немало завоеваний, повлиявших на культуру острова и традиции местных жителей, — ее оккупировали португальцы, на смену им приходили голландцы, а затем Шри-Ланку своей колонией сделала Британская империя. Тем не менее стране удалось сохранить свою самобытность и религию, а также стать одним из самых желанных направлений для путешественников.

О том, как живут местные и почему стоит отправиться в южно-азиатское государство, — в репортаже корреспондентки «Ленты.ру»

Во времена Цейлона

Когда-то Шри-Ланка являлась колонией Португалии и называлась Цейлоном. За время правления мавров на остров очень сильно повлияло католичество. До сих пор множество католических храмов можно встретить в Коломбо, Канди и других крупных городах страны — хотя в современный период католики составляют примерно лишь 6,1 процента населения.

Также остров приобрел для португальцев особое значение благодаря безграничным поставкам пряностей, жемчуга, драгоценных камней и экзотических животных (слонов). Кроме того, в Лиссабоне обратили внимание и на другую не менее важную деталь — стратегическое положение острова на главных морских путях.

Португальцы оказывали помощь местным и помогали им бороться с пиратами, но вместе с тем применяли тактику вмешательства в политическую борьбу, стремясь превратить правителей Шри-Ланки в своих марионеток.

Вдобавок не обошлось и без вмешательства в религию — португальцы активно боролись с языческими храмами и идолами на острове.

Нидерланды и Англия также имели господство над страной — именно британские колонизаторы завезли чай на остров и таким образом зародили здесь новую культуру. Благодаря англичанам местные жители хорошо знают английский язык — он преподавался в школах наравне с родным. И до сих пор на острове можно увидеть множество английских поездов и составов, поскольку их посылали в страну из Англии и Германии после того, как они переставали эксплуатироваться на родине.

После обретения независимости на острове еще долгое время было неспокойно — сперва началась гражданская война, а после — столкновения радикальных представителей ислама и буддизма. Даже сейчас в столице Коломбо можно сначала попасть в квартал буддистов и увидеть многочисленных монахов в традиционных одеяниях, которые босиком ходят по горячему асфальту и приветствуют каждого туриста. Но, свернув за угол, внезапно окажешься в мусульманском районе, где даже маленькие девочки завернуты в паранджу.

Добродушие и простота

Первое, что сразу бросилось в глаза, — маленькое количество туристов, а в связи с этим и неподдельный интерес к ним местных жителей. Старшее поколение прекрасно говорит по-английски (последствия статуса колонии), и поэтому проблем в коммуникации у нас, как правило, не возникало. Отельный трансфер забрал нас из аэропорта и уже глубокой ночью мы приехали в Бентоту — курортный город, больше известный своими протяженными пустынными пляжами, на которых даже в разгар новогодних каникул почти не было отдыхающих.

Дарья Новичкова

Город Галле

Сами ланкийцы, как и многие другие народы, населяющие острова Южной Азии, — крайне приветливые и жизнерадостные люди. С первого дня мы повсюду слышали от них добрые слова и один и тот же вопрос: Sri-Lanka good? Однозначно, гуд! Тем не менее даже среди этих улыбчивых и, казалось бы, довольных жизнью людей могут найтись те еще хитрецы.

Так, однажды, прогуливаясь по пляжу, мы наткнулись на местного зазывалу рядом с небольшим кафе. Он был довольно пожилым мужчиной, с вывернутым плечом, которое постоянно подергивалось. Поскольку заведение было спрятано за деревьями, ланкиец терпеливо начертил палкой на песке аккуратную схему и объяснил на прекрасном английском, как туда попасть. Кроме того, он пообещал дать скидку на обед, если мы проследуем в ресторан по его рекомендации, и позже мы решили воспользоваться предложением.

При входе в кафе нас встретил владелец и другой незнакомый мужчина, который немедленно проводил нас к месту и горячо поблагодарил за то, что мы пришли. Сразу же за ними подтянулся и наш старый добрый зазывала, а когда речь зашла об обещанной скидке, он довольно хихикнул. При этом незнакомец, радушно показавший нам, куда сесть, начал размахивать руками и что-то кричать. Затем все трое, включая владельца, внезапно вышли из кафе, продолжая недовольно бормотать друг другу непонятные фразы на сингальском языке. Мы же остались сидеть в тишине и недоумении.

Чуть позже выяснилось, что каждый зазывала получает премию за одного приведенного клиента. Наш «дедушка», как мы его потом стали называть, просто забыл, что это именно он пригласил нас, а второй сотрудник решил воспользоваться его плохой памятью и подзаработать. Кстати, после этого мы не раз возвращались в это место и очень подружились с дедушкой ланкийцем.

Наш новый знакомый прекрасно разговаривал на английском и немецком, а также постоянно хвастался знаниями об истории России. Выяснилось, что в ресторане он также выполнял роль официанта и рыбака, но о своем прошлом предпочел почему-то не рассказывать. Зато на прощание подарил нам специи. В этой щедрости главным образом и заключается весь менталитет ланкийцев!

Надейся на себя

Следующим пунктом нашего маршрута стал город на юго-западном побережье острова Галле. Поскольку он расположен относительно близко к Бентоте (в 70 километрах), добраться до него было можно на самом обыкновенном поезде или, проще говоря, пригородной электричке. От железнодорожной станции мы жили довольно далеко, поэтому за день до этого договорились с водителем приотельного тук-тука, что он заберет нас в девять утра. На следующий день нас, конечно же, никто не забрал, а когда мы позвонили таксисту, выяснилось, что он про нас забыл, и своим звонком мы его разбудили. Пришлось выкручиваться и ловить тук-тук прямо на дороге.

Дарья Новичкова

Электричка из Бентоты в Галле

Электрички на Шри-Ланке бывают трех классов, каждый из которых, соответственно, отличается ценой и уровнем комфорта. Главная проблема заключается в том, что составы первого и второго классов ходят раз или два в день, а в остальное время добраться до нужного пункта можно только на худшей из электричек, которая тормозит на каждой остановке и едет очень медленно. Кроме того, внутри нет никакого кондиционера, но вместе с тем, чтобы все-таки не умереть от жары, все окна раскрыты настежь, а двери зачастую и вовсе выбиты.

Однажды мы даже увидели, как люди вечером в час пик выскакивали из электричек третьего класса, бежали к электричке второго класса и огромной толпой пытались в нее втиснуться, чтобы проехать зайцами. Думаю, что с другой стороны электрички кто-то определенно выпал из поезда, так как подобное количество людей попросту не умещалось даже на перилах вагона.

Кстати, стоит отметить, что на Шри-Ланке тоже есть своя «культура» торговли в электричках: местные любят покупать у продавцов орехи и острые закуски, завернутые в обычные школьные тетради. Если раскрыть лист, то можно увидеть старые контрольные работы по математике с оценками или даже плохие школьные сочинения.

Об этом нам рассказал ланкиец в ослепительно белом костюме и с ослепительно белыми зубами (нам не раз говорили, что на Шри-Ланке есть хорошая зубная паста), который познакомился с нами прямо в электричке.

Когда мы приехали в Галле, наш знакомый повел нас к своему другу — водителю тук-тука.

«Он покажет вам город за небольшую цену», — резюмировал он.

В итоге мы попали в лапы мошенников, о которых уже что-то читали до этого в интернете: тук-тукер повез нас к магазину ювелирных изделий почти сразу же, как только мы тронулись с места.

А оттуда уже высыпали продавцы, окружившие нас со всех сторон и готовые предложить свои услуги. Думаю, никакой экскурсии даже не планировалось — с нас просто хотели содрать денег. Поэтому на Шри-Ланке всегда стоит быть настороже.

Некоторые местные жители представляют туристов в виде мешка с богатством и теряют от этого голову.

Сам же город вызвал у нас исключительно приятные впечатления: в его архитектуре одновременно сочетается характер, оставшийся от португальского влияния, и самобытная культура острова с многочисленными базарами и запахом специй по всей улице.

Джунгли зовут

Добираясь до следующего места — скального плато в самом центре острова под названием Сигирия, — мы обратили внимание на то, что многие люди пытались коснуться наших рук в толпе. Оказалось, что таким образом местные надеются стать успешными — они верят, что если дотронуться до иностранца, то обязательно разбогатеешь.

Дарья Новичкова

Фрески в Сигирии

Нам предстоял неблизкий путь (177 километров), и проделать его нужно было на автобусах, которые тоже нельзя назвать комфортабельным или современным способом передвижения — на окнах висят толстые темно-красные занавески с бантами и рюшками, всю дорогу очень сильно качает из-за асфальта ужасного качества, и вдобавок играет безумно громкая индийская музыка. На протяжении всего пути контролер собирал деньги за билеты, бегая взад-вперед, а на одной из остановок зашли торговцы закусками, как в электричке, и началась настоящая давка в весьма ограниченном пространстве. В общем, ехать на Шри-Ланку именно путешественником, а не в пятизвездочный отель — это то еще приключение.

В Сигирии нам встретилось множество обезьян и змеи — как выяснилось, здесь это одни из самых распространенных обитателей фауны. У одной из встретившихся нам обезьян был разорван бок. Как мы догадались позже, младших приматов так наказывает за проступки старший самец. Некоторые обезьяны стараются сразу же спрятаться от людей, другие — ведут себя довольно нагло. Например, мы как-то наблюдали набег стаи обезьян на кафе — они опрокинули все стулья, устроили жуткий переполох, а затем быстро убежали. Ну а привыкшие к подобным выходкам работники заведения молча и покорно все поправили после их ухода.

На змей же мы наткнулись случайно. Пошли по непротоптанной траве и сперва увидели маленькое чешуйчатое пресмыкающееся, а затем — огромное. «Осторожнее, она очень ядовитая», — закричал прибежавший на наши визги местный житель. Вытянув руку вперед, медленно вывел нас на туристическую тропинку и спас.

Также на Шри-Ланке очень много варанов, за которыми очень интересно наблюдать, — мы видели и полосатого, который грелся в тени деревьев, и тащившего куриную кожу из мусорного ведра к себе в нору. Около нашего отеля они тоже часто сновали туда-сюда: один стучался языком в нижнее стекло номера на первом этаже, другой лазил под лежаком. Наш знакомый ланкиец, который живет в России, объяснил, что варанов не боятся даже местные дети и гоняются за ними, как за бездомными кошками.

Но самое главное животное, ради которого стоит отправиться на сказочный остров, — это слон. Слоны здесь есть и дикие, и домашние. Мы видели их на пляже в качестве участников свадебной церемонии: они были закованы в цепи, а на спине красовался красный балдахин. Застали их и в приюте для слонов Пинавелла — место, где можно даже подняться на второй этаж одного из кафе в утреннее время и понаблюдать за тем, как слонов купают в реке.

Дарья Новичкова

Приют для слонов Пиннавела

Есть развлечения и для туристов: кормление слонят молоком из бутылочки и кормление фруктами взрослого слона, который просто стоит, раскрыв рот, а ты ему, как в печку, кладешь бананы, яблоки и манго. Диких слонов мы, к сожалению, не застали, ведь они очень старательно прячутся от людских глаз в зарослях.

Мудрость Будды

Канди — крупный город в центральной части Шри-Ланки, второй по значимости после Коломбо. По сравнению с шумной столицей он выглядит очень уютно и по-европейски, а зелень, окружающая его со всех сторон, и чистейшее озеро, прилегающее к городу, погружают посетителей и туристов в сплошное умиротворение. В первую очередь, приезжая в Канди, стоит посмотреть храм зуба Будды и сад «Перадения». Людей на улице в это время года очень много, и связано это в том числе с активным паломничеством к храму зуба Будды.

На входе в него нас попросили пройти через рамки и посмотрели наши вещи — серьезные меры по стандартам Шри-Ланки, так как уже тогда радикальные исламисты пытались взорвать этот храм. В переполненном автобусе все смотрели на нас как на белых ворон. Запомнилось и то, что какой-то молодой человек подвинул чужие руки, чтобы мы тоже смогли уцепиться за поручни. Так почтительно здесь относятся к гостям и иностранцам.

Другой стоящий внимания буддийский храм — это Дамбулла, который был высечен в горе в первом веке до нашей эры. Храм является местом паломничества уже на протяжении 22 веков, поэтому и мы решили осмотреть его в этой поездке. Утром, перед экскурсией, мы зашли позавтракать в маленькую забегаловку, где уже сидели местные. В большинстве своем заведение наполняли родители с детьми-школьниками, которые также собирались прикоснуться к чему-то возвышенному тем днем. Примечательно то, что мы вызвали удивительный интерес у хозяина заведения: он вывел знакомиться всю семью, а затем написал наши имена на сингальском на бумажках и подарил их нам на память.

Подъем к храму начинался в семь утра и предполагал восхождение по горе — зато именно в это время как-то по-особенному впитываешь в себя дух паломничества. Ближе к полудню вся пещера, в которой было расположено святилище, заполнилась туристами, и внутри возник большой гул. В такие моменты чувствуешь полное единение со всем окружающим и людьми. Это было отличным завершением поездки.

Шри-Ланка оказалась действительно good по многим причинам: это и интересная история острова, и экзотика для туристов, и вкусная еда, и довольно чистые города по сравнению с той же самой Индией. Купцы-мавры называли Шри-Ланку «Остров наслаждения», для арабских торговцев она была «Землей счастливых сюрпризов», а в переводе с санскрита Шри-Ланка означает «Благословенную землю». И поспорить с каким-либо из этих названий просто невозможно.