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Полетевший в Турцию турист поведал о хамском досмотре 

Lenta.ru 2 часа назад
Полетевший в Турцию турист поведал о хамском досмотре
Фото: Lenta.ru
Российский турист, полетевший отдыхать в Турцию, описал хамский процесс досмотра на границе на обратном пути. О своем опыте он поведал в личном блоге на платформе «Яндекс. Дзен».
Так, по словам путешественника, когда он проходил контроль, сотрудница аэропорта в Анталье, не спрашивая разрешения, открыла его рюкзак и начала вытряхивать содержимое на железный стол.

«С таким откровенным пренебрежением к пассажирам мы столкнулись впервые. Обычно, если ваши вещи вызывают какое-либо подозрение, сотрудники просят пассажира самого открыть сумку и показать содержимое. Оказывается, в моем рюкзаке лежал фотоаппарат, который и привлек внимание сотрудника таможни, но просить меня, чтобы я сам достал и показал его, похоже, было ниже ее достоинства», — возмутился пассажир и добавил, что его фототехнику также уронили на металлический стол.

Позже россиянин с супругой направился перекусить в зону ожидания вылета и снова столкнулся с разочарованием — стоимость еды в заведениях аэропорта оказалась слишком высокой. «Мы решили потратить свои последние, оставшиеся после отдыха 20 долларов на местную кулинарию. Какого было мое удивление, что за наши оставшиеся деньги можно купить всего один бургер и бутылку воды и это было в самом доступном кафе в аэропорту», — поделился путешественник.
Вдобавок автору блога не понравились и цены в duty free, в связи с чем россиянин посоветовал закупать сувениры и необходимые вещи непосредственно в магазинах на улицах курорта.
В декабре прошлого года россияне, приехавшие на зимовку в Турцию во время пандемии коронавируса, пожаловались на действующие ограничения и описали отдых фразой «знали бы — не поехали». Многие туристы из России разочаровались поездкой из-за комендантского часа.
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