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Типы отдыхающих, которые раздражают всех 

Даня Виттиг 2 часа назад
Типы отдыхающих, которые раздражают всех
Фото: depositphotos.com
Россияне постепенно начали планировать летний отпуск, который зачастую омрачают другие отдыхающие. "Рамблер" собрал список самых раздражающих типов людей, которых можно встретить на отдыхе.

Болтуны

Они приходят на пляж за впечатлениями, садятся напротив отдыхающих и начинают пристально изучать соседей. Потом выбирают несколько "жертв": кого-то обсуждают и осуждают, а с кем-то наоборот пытаются подружиться. Причем делают это очень открыто и навязчиво. Неуместное внимание заставляет чувствовать себя неловко и мешает отдыхать. Поэтому от таких людей лучше держаться подальше и не отвечать, даже из вежливости.

Буйные

Даже если таких людей сначала не видно, то их всегда слышно. Обычно это муж с женой, которые никак не могут договориться. Им все равно, что подумают люди вокруг, внимание к частной жизни наоборот заставляет повышать тон и делать неразумные вещи. Также это могут быть молодые люди, которые пришли на пляж веселиться. Обычно они выпивают и громко слушают музыку. Однако не стоит пытаться сделать подобным компаниям замечание, в обоих случаях буйные люди ответят агрессией.

Обжоры

За таких людей чаще всего бывает стыдно другим. Они чаще других встречаются в очереди к шведскому столу и постоянно пытаются унести что-то с собой. Пляж — это место, где продолжается застолье. Со стороны это выглядит странно, так как зачастую люди не съедают все, что взяли, и выбрасывают еду. Однако запах еды может раздражать посетителей пляжа.
Правда, бороться с отдыхающими не стоит, как и давать советы или учить. Можно лишь надеяться на тихих соседей, подождать и вовсе подальше уйти от тех, кто мешает вам.
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