Страны Европы из-за пандемии коронавируса снова ужесточают условия для въезда иностранных, граждан, в том числи и российских туристов, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Финляндия продлила ограничения на границе с 27 января до 25 февраля и вела более строгие ограничения для въезда, иностранцы обязаны пройти тест на COVID-19. Бельгия ввела запрет на поездки до 1 марта

В Нидерландах потребуют и ПЦР-тест и тест на антиген. Также в стране введен комендантский час. В Норвегии до 1 февраля закрылись торговые центры и рестораны. Во Франции могут объявить третий локдаун. В Великобритании обсуждается полное закрытие границ.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты считают, что уже весной 2021 года произойдёт нормализация ситуации с международными авиаперелётами при условии улучшения ситуации по коронавирусу в мире.