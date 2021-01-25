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Страны Европы вводят новые ограничения для въезда туристов 

ИА Regnum 4 часа назад
Страны Европы из-за пандемии коронавируса снова ужесточают условия для въезда иностранных, граждан, в том числи и российских туристов, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Финляндия продлила ограничения на границе с 27 января до 25 февраля и вела более строгие ограничения для въезда, иностранцы обязаны пройти тест на COVID-19. Бельгия ввела запрет на поездки до 1 марта
В Нидерландах потребуют и ПЦР-тест и тест на антиген. Также в стране введен комендантский час. В Норвегии до 1 февраля закрылись торговые центры и рестораны. Во Франции могут объявить третий локдаун. В Великобритании обсуждается полное закрытие границ.
Как сообщало ИА REGNUM, эксперты считают, что уже весной 2021 года произойдёт нормализация ситуации с международными авиаперелётами при условии улучшения ситуации по коронавирусу в мире.
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