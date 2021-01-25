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Оголившийся на пляже Сочи россиянин попал на видео 

Lenta.ru 52 минуты назад
Неизвестный россиянин оголился на пляже в Сочи и возмутил местных жителей своим поступком. Видео, снятое очевидцами, публикует сообщество «Типичный Сочи» во «ВКонтакте».
На ролике мужчина без одежды выходит из Черного моря и прикрывает интимные части тела руками.

«Смотрите, дети у нас тут гуляют, вон там люди с детьми, а товарищу пофиг вообще, абсолютно»,

— комментирует автор записи за кадром.
Уточняется, что инцидент произошел в микрорайоне Светлана на центральном пляже города.

«В Сочи какое-то обострение среди желающих оголиться. Парня не смущали ни маленькие дети, ни пожилые люди. По мнению очевидцев, в городе пора уже задействовать полицию нравов»,

— говорится в подписи к видео.
Читатели сообщества также раскритиковали поведение мужчины. «Животное», «Задолбали уже эти "мудисты". А полиция с гвардией только бабок в переходе гоняет…», «Нужно немного включить безмозговую голову и искупаться в трусах, и все!», «Купайся, но имей уважение к людям. Средь белого дня. Это вообще он переборщил. Можно же было хотя бы, если на то пошло, прикрыться полотенцем?»
— комментировали они.
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