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Названа самая безопасная авиакомпания в мире 

Lenta.ru 2 часа назад
Названа самая безопасная авиакомпания в мире
Фото: Lenta.ru
Самой безопасной авиакомпанией в мире для путешествий во время пандемии коронавируса назвали Qatar Airways. К такому выводу пришли эксперты британской маркетинговой компании Skytrax, сообщает Daily Mail.
Так, национальные авиалинии Катара стали первым в мире перевозчиком, осуществляющим длительные перелеты, которому эксперты Skytrax присвоили пять звезд за безопасность. При проверке специалисты обнаружили, что перед посадкой все клиенты авиакомпании получали специальные козырьки, защищающие от вирусов, а также пакеты с гигиеническими средствами.

«Самолеты проходят тщательную предполетную уборку в Дохе и других сетевых аэропортах, при этом салонам бизнес-класса и эконом-класса уделяют одинаковое внимание», — пояснили в Skytrax и добавили, что именно Qatar Airways во время пандемии всегда поддерживала «высочайшие стандарты чистоты».

В ноябре 2020 года туристы назвали лучшей в мире авиакомпанию арабского перевозчика Emirates Airlines. Следующие позиции заняли национальные авиалинии Великобритании British Airways и также британская Virgin Atlantic.
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Новости путешествий , Emirates
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